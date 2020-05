【學英文】疫情下旅行計劃暫停「Put on a halt」　英語「停止」的三種意思及用法

▲ Halt一字指「正在進行中的動作中止」,語氣較為正式。

受新型冠狀病毒疫情影響,很多人的新春和復活節假期旅行需要擱置。下半年的旅行計劃亦恐怕要先停下來(put on a halt),因為雖然本地的疫情是緩和了,但世界很多地方仍在搏鬥。

英文halt、pause和stop都有「停止」的意思,但三者的意思實有分別,不太能交換使用。Halt一字指「正在進行中的動作中止」,語氣較為正式。例如,網球巡迴賽本來已經進行了幾場賽事,卻需要暫停,便可以用halt一字描述——The tennis tour is put on a halt until an indefinite period.(網球巡迴賽被無限期暫停。)又例如,電影拍攝受阻——The filming of the movie has been put on a halt due to the coronavirus outbreak.(由於新冠肺炎的爆發,電影拍攝暫停了。)

Pause所指的「暫停」則意味動作還會繼續。例如,Could you pause the video here for me?(你可以幫我在這裏暫停一下影片嗎﹖)There will be a brief pause during the ceremony.(典禮期間將稍作暫停。)

Stop的意思最籠統,是三者中最常用。Stop可以指停止某動作、事情、習慣,又或者機器停止運作。例如,Many companies have stopped hiring.(許多公司已停止招聘。)My rice cooker stopped working last week.(我的電飯煲上星期壞了。)

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

更多學英語學習內容,即睇︰

【學英文】「Work」工作以外的多重意思 可指運作有效成功

【學英文】新冠肺炎疫情緩和 政府「放寬」(relax)社交距離限制措施

【學英文】疫情下消費極度謹慎 「Cautious」形容小心翼翼避免風險

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ