【第3號女性癌症殺手】乳癌可於一年內演變至第4期　高糖油炸食物增乳癌風險

▲ 據營養師Amy介紹，油炸食物、高糖份食物、雪蛤膏及加工肉類四大類食物均會增加患上乳癌的風險。

乳癌作為本港女性最常見的癌症之一，發病人數自2014年起每年遞增約100人。據醫管局最新資料顯示，本港在2017年共有4373個女性乳癌新症，女患者數量為各癌症之冠，其中有721宗死亡個案，為第3號女性癌症殺手。

乳癌可擴散至腋下淋巴腺

乳房是一個腺體的器官，由乳腺組織、脂肪、結締組織組成，當婦女懷孕時，乳腺可以製造和分泌乳汁喂哺嬰兒。但當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。

乳癌除了會侵襲乳房組織外，更可能擴散至腋下淋巴腺，以至身體其他部位如肺部﹑骨骼﹑肝臟甚至腦部。除女性外，男性亦有患上乳癌的機會，但情況相對罕見。

香港乳癌基金會創會人張淑儀早前指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

罹患乳癌的風險因素

缺乏運動

飲酒

從未生育或在35歲以後首次生育

從未哺乳

停經後超重或肥胖

4類食物增患乳癌風險

除上述因素外，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）接受TOPick訪問時亦指出，以下4類食物同樣有增加患上乳癌的風險，呼籲女士盡量少吃。

1. 油炸食物

肥胖會增加乳癌的風險。經常進食高熱量的油炸食物容易使體內脂肪積聚過多，過多脂肪細胞會增加雌激素的分泌。過多雌激素分泌或會增加乳房細胞變異的風險，從而增加患癌風險。而油長時間在高溫下氧化會產生致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），同樣增加致癌風險。

2. 高糖份食物

進食蛋糕、雪糕、汽水等糖份高的食物後，會導致血糖飆升，身體繼而產生大量胰島素去降低血糖水平。高胰島素水平會促進胰島素生長因子-1（IGF-1）的合成，胰島素生長因子-1或促進癌細胞增長，從而增加罹乳癌或其復發的風險。

3. 雪蛤膏

雪蛤膏為蛙類輸卵管，含高雌激素濃度，長期進食太多或會刺激乳房細胞增生，從而誘發乳癌。

4. 加工肉類

加工肉類含致癌防腐劑硝酸鹽及亞硝酸鹽。有研究指出，經常進食加工肉類的女士患乳癌的風險高9%。餐肉、香腸等加工肉類脂肪含量高，亦會增加肥胖風險，從而增加雌激素分泌。

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責任編輯：吳梓楓