【美國研究】服用胃藥「法莫替丁」　新冠肺炎患者死亡風險低2倍

▲ 有美國研究指，服用胃藥「法莫替丁」，新冠肺炎患者死亡風險低2倍。

新冠肺炎疫情仍未平息，各國都加緊研發疫苗和藥物抗疫。近日美國醫學預印期刊《MedRxiv》上一篇論文指出，治療期間服用胃灼熱（heartburn，俗稱火燒心 ）藥物「法莫替丁」（Famotidine），死亡風險較一般患者低2倍，不過學者強調暫時未能確認是藥物作用還是巧合。

根據《CNN》報道，藥物「法莫替丁」面世已逾40年，用於治療胃灼熱及消化不良等病徵。是次研究中，有1536名新冠肺炎患者沒有服用「法莫替丁」，當中死亡或要使用呼吸機的患者共有332人，比例佔22%；另外，有84名患者服用「法莫替丁」，則有8人死亡或要使用呼吸機，比例約為10%。

參與研究的患者在入院24小時內開始服用「法莫替丁」，包括口服或靜脈注射，劑量各不相同，亦有約15%患者是在家中自行服用。

哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Medical Center）的研究人員指出，服用「法莫替丁」的患者，與一般患者相比，死亡或插喉的風險低2倍以上。

不過團隊強調，研究並未證明「法莫替丁」能直接降低死亡率，有可能只是巧合，又稱尚不清楚為何服用了「法莫替丁」的患者病情會好轉，「這僅代表有關聯，但這些發現不能被理解為「法莫替丁」可改善確診者病況。

參與研究的諾斯韋爾醫療中心（Northwell Health）醫生科尼利亞羅（Joseph Conigliaro）表示，暫不建議醫生實驗數據出現前，就使用「法莫替丁」治療患者，又提醒民眾切勿擅自服藥。不過，他形容這項研究是一項令人鼓舞的發現。

有關研究於上周五（8日）在美國醫學預印期刊MedRxiv網站上刊登。

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責任編輯：羅嘉欣