【歎息橋】梁諾妍與男友洪永城打對台　首次拍劇與衛詩雅合演護士

▲ 梁諾妍與男友洪永城打對台，首次拍ViuTV劇集大玩「制服誘惑」。

ViuTV新劇《歎息橋》在昨晚（5月11日）首播，除錯綜複雜、橫跨20年的故事背景以及追求平衡對稱對拍攝手法，劇集的演員班底亦非常新鮮。首次拍劇的洪永城女友梁諾妍（Inez）在《歎息橋》飾演衛詩雅的好友王可琦，雖然第一集只出現了一幕，但大玩「制服惑誘」吸引觀眾注目。

由林保怡主演及監製的愛情懸疑劇《歎息橋》，事前已經透露出劇集拍攝手法新穎，令劇迷引頸以待。首集由主角林保怡飾演的Thomas角度出發，描述他疑心極重的性格，當中提及到他懷疑女友Joyce（衛詩雅飾）有第三者，於是突擊到對方工作的診所求診，因聽到Joyce與同事的對話令他更加確信自己的推測。

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▲ 在劇中飾演衛詩雅同事兼好友。（ViuTV截圖）

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飾演Joyce同事的女角身材高挑，驟眼看非常熟口熟面，她正正是大台演員洪永城的女友、模特兒出身的運動健將梁諾妍（Inez）。任職模特兒接近十年的她，今次首次拍劇便上演「制服誘惑」，以護士裝束示人，昨晚首播時亦有在家看直播捧場，估計是與同居男友洪永城一同收看。

▲ 身高1.71米的梁諾妍於加拿大畢業後返港任模特兒。（instagram圖片）

運動健將梁諾妍

現年32歲的梁諾妍於加拿大畢業返港後，便開始她的模特兒工作，喜愛運動及長跑的她分別是連詩雅領頭的夜跑隊伍「My Girls」，以及鄧麗欣領頭的排球隊「Loey」成員，同時她亦是位健身教練，在2017年已經開設個人健身工作室。

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▲ 擁有健身工作室的梁諾妍身材fit爆。（instagram圖片）

熱愛長跑的她曾經參加過多個國際賽事，最為人所知的是她在兩年前到阿拉斯加參加500公里「冰極長征慈善跑」、出演TVB節目《極地馬拉松》，而有「長腿冰女」之稱。於同年因為被拍得與洪永城雙雙從對方寓所步出，由男方公開戀人關係，從而確立了「城嫂」地位，讓更多人認識到梁諾妍。

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▲ 梁諾妍笑容甜美，曾被洪永城大讚「優點講兩個鐘都講唔完」。（instagram圖片）

▲ 梁諾妍與洪永城拍拖兩年已融入對方圈子，年初男方更透露與女友有結婚打算。（instagram圖片）

入行多年的她一直都是模特兒，自2017年起參與ViuTV的節目《SE7EN 2》開始，才往綜藝節目方向進發，大多為主持運動及旅遊節目。

今次《歎息橋》是梁諾妍首次在劇集演出，雖然第一集只出現了一幕，但亦讓人非常期待她過後的更多表現。

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