【育兒心得】高壓管教模式傷害子女身心　社工分享現代管教「5G元素」

▲ 高壓管教傷害子女身心發展之外，還會被子女討厭。（圖片︰i-stock）

管，文字結構中包含「官」字，官是代表權力，而管的意思是管理和管教，教的意思是教導和教育。管教是表示用權力去管理和教育兒童嗎？或許過往這種高壓管教模式是可行的，但面向21世紀的爸媽，他們知道高壓模式不管用，除了傷害子女身心發展，還會被子女討厭，所以大部份爸媽不會這樣管教子女。那可以怎麼辦呢？難道不管不教嗎？

踏入21世紀5G 網絡發展迅速的時代，家長也可以參考以下的 5G管教元素。5G 包括Good to yourself（善待自己）, Generation （新世代）, Growth3成長）, Generous（包容）及God（神）。

Good to Yourself （善待自己）︰從孩子出生，爸媽往往以孩子為首要考慮，可能忽略了自己，也忽略了另一半。回想一下，孩子出世後，爸媽多久沒有到戲院看電影？多久沒有兩夫婦吃頓晚餐？多久沒有被人關心過？爸媽除了是孩子的爸媽，也是夫妻，夫妻間的甜蜜和相愛，應是隨著孩子的成長而加添，相愛的爸媽才能讓孩子在充满愛的環境下成長。

Generation（新世代）︰新一代的爸媽也特別珍惜和疼錫子女，由挑選照顧的傭工，選購營養食物或者揀選幼稚園，都把最好的給子女，不容許任何問題出現。但與此同時，子女習慣了父母的愛，有時會習以為常，不知珍惜也不知如何應付難關。新世代的孩子，需要的不單是爸媽的愛，而是爸媽學會放手的愛，讓孩子學習面對不同挑戰，經歷嘗試、選擇、挫敗和克服，孩子才會變得堅韌和勇敢。

Growth（成長）︰爸媽在伴隨孩子成長的道路上，會共同經歷不小的障礙和沙石，但這些沙石偏偏是成長的重要養份，能讓爸媽與孩子一起經歷傷心、開心和期盼等，爸媽能與孩子借著這些經歷，豐富彼此的心靈，更鞏固了親子關係，因此爸媽的陪伴對孩子的成長十分重要。

Generous（包容）︰在充满競爭的社會，爸媽一不小心便跌進互相比較的圈套，比較誰的孩子成績好，誰的孩子才藝高，可惜比較總有高低之分，很難皆大歡喜，總有人感到失落和不開心。因此新一代爸媽緊記每個孩子都是獨特的，各有優點和缺點，不用刻意比較，在寬容與包容下成長的孩子，才懂得欣賞自己和別人。

God（神）︰人的能量是有限的，每日面對各樣繁瑣的事情，有時會感到疲憊和無所適從，把所有未能掌握的、未知的交託給全能的神，讓孩子在信仰中成長，當能更堅毅樂觀。

現代的管教應包含了5G元素，爸媽先關顧夫妻間的關係，由身教到心教，為孩子提供一個充滿愛的環境，再學會放手，讓孩子在自我探索中成長，當成長過程遇上沙石，爸媽要發掘孩子的優點，才能讓孩子蛻變而展翅高飛。

撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工服務 駐校社工羅加烯姑娘

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