【第3號女性癌症殺手】乳癌及早發現存活率可達97.5%　黃心蕃薯三文魚可降乳癌風險

▲ 健營物理治療及營養中心營養師曾美慧推介以下4款可預防乳癌的食物。

據醫管局最新資料顯示，本港在2017年共有4373個女性乳癌新症，女患者數量為各癌症之冠，為本港婦女最常見的癌症，當中並有721宗死亡個案，為第3號女性癌症殺手。

及早發現或可免卻全乳切除

而據衞生署資料，以下因素可降低患上乳癌的風險：

恆常運動

避免飲酒

保持健康體重及腰圍

選擇在較年青時生育，並延長母乳餵哺期

事實上，乳癌並非不治之症，若及早發現會較容易醫治，患者需要接受全乳切除和化療的機會較低，醫療費用也較少。據醫管局香港癌症資料統計中心與香港大學醫學院合作的調查顯示，於第一期發現罹患乳癌的患者，5年存活率達97.5%，但第四期才確診患病者的存活率則只有19.3%。

四大預防乳癌食物

此外，養成健康的飲食習慣亦具有預防乳癌的作用，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）接受TOPick訪問時就介紹了以下4款可預防乳癌風險的食物。

1. 黃心蕃薯

黃心蕃薯含豐富β胡蘿蔔素。有研究顯示，多攝取β胡蘿蔔素有助降低患上乳癌的風險。其他橙黃色蔬果例如紅蘿蔔、南瓜等亦含β胡蘿蔔素。

2. 羽衣甘藍

羽衣甘藍為十字花科類蔬菜，有助降低雌激素水平，或有助減低因雌激素分泌過多而誘發乳癌的風險。十字花科類蔬菜中的硫化物（Sulforaphane）有助抑制癌細胞生長，從而降低乳癌風險。

3. 三文魚

研究顯示，高深海魚攝取有助減低亞洲人罹患乳癌的風險。三文魚中的DHA和EPA有助減少刺激細胞增生的表皮生長因子受體(EGFR)，或能避免乳房細胞過度分裂和生長而誘發乳癌。

4. 藍莓

藍莓為美國癌症研究所提及的抗癌食物之一，藍莓含豐富抗氧化物如花青素、槲皮素，有助減低自由基對DNA的破壞，從而減低DNA變異而導致細胞過度分裂，降低乳癌風險。

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責任編輯:吳梓楓