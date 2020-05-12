【復課安排】復課2星期後即考呈分試　港媽集體呻小學狂派功課追進度

▲ 有港媽在網上大呻，學校在復課前狂派功課追進度。

本港新冠肺炎疫情緩和，5月27日中三至中五率先復課，6月8日到小四至中二生，最後6月15日為幼稚園高班（K3）至小三。近日有很多媽媽在網上群組大呻，學校近日狂派功課追進度；有學校更講明，返學不會再教網上已教的課程，最多只快速重溫一次，令媽媽們均感到好大壓力。

雖然疫情緩和可以外出鬆一口氣，但復課在即，隨之而來是一大堆功課，令媽媽們根本不能鬆懈。有港媽在facebook群組《不願小朋友成為功課奴隸》出帖文訴苦，自復課日子宣佈後，學校就好積極派功課趕復課前完成課程。

係咪代表復課後狂教新嘢？停課呢段日子嘅（課程）當教咗？

老師直播展示大堆功課

帖文一出引來大批媽媽共鳴，留言直斥學校只擔心進度教得比人慢，有媽媽指小朋友昨日（11日）上直播網課時，老師已展示一堆復課前要處理的功課，「明明好眼瞓都成個人醒晒！」

有女兒讀小六的媽媽則謂，停課期間學校只網上教過英文，其他科好少教，只有無間斷超多功課，近日又宣佈6月尾即考試。

之前一星期6張紙 ，而家就一日6張再加做詞語、pen（penmanship，書法）、試默、睇片……

部分學校7月初考小五呈分試

陸續有媽媽又收到校方通知考試日期，最快復課後2星期即考，「仲要返學先派考試範圍！」有些學校在停課期間沒有直播，只有網上短片教學，竟然也宣佈復課後考試，連數學也是靠睇片自學，「咁就當教咗！」

至於小五第一次呈分試，不少港媽已收到學校通知7月初要考，但至今仍未有考試範圍；有老師講明呈分試會考4至7課，但至今只教到第2課，令港媽非常苦惱。

家長唔係補習老師，今鋪真係為難家長。

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責任編輯︰王明芳