【減肥大作戰】兩孩媽媽靠打機接送孩子多步行瘦身　飲食搭配低醣餐9個月減20kg

▲ 日本一名26歲的兩孩媽媽大約花9個月多，成功減掉20kg。

有位媽媽不到一年成功減去20kg，身體質量指數（BMI）值由中度肥胖降至正常。她在網絡分享由「肥師奶」變成「索媽」的減肥歷程，主力靠打遊戲機做運動，並進行低醣飲食，她分享減肥前後的大對比轉變，叫人讚嘆。

日本一名26歲的兩孩媽媽開設了Instagram「oniku_diet」分享減肥歷程，她去年決心減肥，身高164cm的她最高峰體重達75.6kg，BMI值是35%，即屬於中度肥胖。她在5個月內減重至61.5kg，而大約9個月多的時間，她成功減去20kg，體重是56kg，身形體態大為改善，沒有肚腩，腰線可見，而雙下巴及麒麟臂亦不見了，由穿17號尺寸的衣服改穿11號衣服。

▲ 體形方面，減肥前後有大對比。（圖片︰oniku_diet IG）

打機做運動健身

由日常生活做運動入手，去年11月她購買了Switch遊戲《RingFit 健身環大冒險》 ，開始在家打機進行一連串運動，包括透過做深蹲、阻力等動作對付敵人過關，達到有趣地在家中健身出汗的效果。再者，玩家可以設定想局部瘦身的部位去揀選要做的動作，有助她修身塑形。

▲ 減肥後雙下巴不見了，面形更立體。（圖片︰oniku_diet IG）

接送小孩返放學多走路

該名媽媽一天大約玩半小時至40分鐘，她玩了2星期消耗的熱量就等於跑步10小時。加上，她還規定自己每天至少要走1萬步，接送小孩上學放學及購物都盡量走路，持之以恒天天多走路。

配合低醣飲食

運動之外還配合低醣飲食，她飲用蛋白質補充飲品，食物方面則是高蛋白質、低糖、低脂為原則，主食也是選擇高纖維的糙米飯，晚餐不吃澱粉，以大量蔬菜來達到飽足感，偶爾想吃零食就選低熱量的蒟蒻果凍及低醣質的蛋糕，間中可喝無糖牛奶咖啡。

▲ 一日的減肥餐單，食物豐富。（圖片︰oniku_diet IG）

在減肥過程中，她沒有反彈復胖，在5月1日分享了相片，現時體重是55.9kg，成功瘦下20kg，身體質量指數BMI值是正常21.3%，肚子練出馬甲線，大腿縫越來越寬。她亦分享了出席孩子畢業典禮時，穿上漂亮的套裝裙出席，有位媽媽朋友問她是否又減肥，大讚她，令她很開心。

註冊營養師建議

TOPick曾訪問澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien），Vivien指「醣」是碳水化合物，當中包括糖和膳食纖維。在不吃精製澱粉質、甜飲甜食的情況下，應符合世界衞生組織的建議，將成人和兒童游離糖攝入量降至攝入總能量的 10%以下（如每日攝取2,000卡路里的人，就不要攝取超過10茶匙糖）。

Vivien稱世衞的游離糖定義中，包括添加糖如葡萄糖、糖漿、蜜糖、果汁、果汁濃縮液，所以如整體飲食上戒了這數項，符合飲食建議之外，亦有機會可減少額外游離糖攝取量，減少影響體重的機會。用減醣飲食法減去游離糖攝取量，Vivien認為能健康地減去熱量攝取，但也要注意吃適量的優質碳水化合物，如全麥類、低升糖的碳水化合物作為日常能量來源。

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責任編輯︰王明芳