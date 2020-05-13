【烽火下的嬰兒】也門戰亂近1590萬人挨餓　9個月大女嬰僅6.6磅重如初生嬰

▲ 也門目前的飢荒水平達空前級，每天有1,590萬人挨餓。

也門戰火連連，許多人流離失所，飢荒導致兒童嚴重營養不足。BBC近日追訪了一名在也門的前線醫生，拍攝她在醫院的一天工作情形。影片中可見一個個瘦弱多病的孩子，其中一名年僅9個月大的女嬰，更只得3公斤重（6.6磅），仿如初生嬰兒一樣。

據BBC報道，邁赫迪醫生在也門西北部阿斯拉姆地區工作。病房內有一名患有腦萎縮的3歲孩子阿卜杜‧沙勒，體重只有5公斤（11磅），他的父親在市場工作。邁赫迪醫生形容，當孩子病發時，完全難以想像他的模樣：

病發時，你不能想象他是甚麼樣子，你可以感覺到他很痛苦。

▲ 9個月大女嬰加迪爾，體重仿如初生嬰兒一樣。（影片截圖）

除了阿卜杜外，病房內還有一名9個月大女嬰加迪爾，體重仿如初生嬰兒一樣，只有3公斤（6.6磅）。邁赫迪表示，雖然有非政府組織，但單單在她所屬的社區中，就已經有7,000個孩子處於嚴重營養不良。兒童每天因戰火和飢荒而面臨著死亡威脅：

兒童一半被空襲炸死，一半餓死，沒有戰爭，我們就會過得很好。

▲ 邁赫迪表示，在她所屬的社區中，就已有7,000個孩子處於嚴重營養不良。（影片截圖）

而除了孩子受影響外，邁赫迪醫生還要照顧營養不良的孕婦。她表示這些等待救援的孩子，最需要的是食水、食物及衣服，然而如果戰爭一天不停止，情況也不會得到改善：

兒童營養不良，沒有方法可以解決這個問題。不管有二十，還是兩萬間救援組織，戰爭不停止，就不會有任何改變。

據世界糧食計劃署（World Food Programme），也門目前的飢荒水平達空前級。儘管有持續的人道主義援助，每天仍有1,590萬人挨餓。 據估計，若缺乏糧食援助，飢餓人數將會達至2,000萬。

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責任編輯：羅嘉欣