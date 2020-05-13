【提子功效】四色提子功效大不同　紅紫黑提子強效抗氧化預防衰老

▲ 四色提子功效大不同。

提子方便食用又清甜，是不少人愛吃的水果之一。不過市面上提子種類、顏色眾多，大家又知道其營養價值亦有不同嗎？註冊營養師張雅媛（Tunice）接受TOPick訪問時曾拆解4種顏色（紫、黑、青、紅）的提子營養價值及功效。

註冊營養師張雅媛表示，提子內含豐富營養，例如維他命A、C、E，β-胡蘿蔔素及多酚抗氧化物，能提升腦部及心臟健康，減低患痴肥及糖尿的風險，亦有機會預防癌症。

而每一款提子亦各有功效：

抗氧化：

減患心臟病風險、預防衰老：紅、紫及黑提子

紅、紫及黑提子含有豐富的多酚抗氧物，如：

花青素

白藜蘆醇

槲皮素

有助減低膽固醇、減少患心臟病風險。另亦有強效抗氧化功能，可抵抗身體受自由基侵害，預防衰老。

護眼：

預防黃斑變、白內障和夜盲症：紫提子最好

以上4種提子都有含對眼睛健康的營養素，當中以紫提子效果最好。

含維他命A及β-胡蘿蔔素較多：可維持正常視覺，亦有助眼睛製造淚水，是護眼不可或缺的營養素。

維他命A：預防黃斑變、白內障和夜盲症。

維他命C：延緩及預防老化所引起的視力衰退及白內障，同時增加眼睛的微小血管韌性和修護細胞，促進眼球健康。

減少水晶體與視網膜的傷害：紅、黑提子與紫提子

含豐富的花青素

改善眼睛對黑暗與光亮的適應力，維護眼睛微細血管的健康之外，還可以改善視覺及減少水晶體與視網膜的傷害。

捱夜：

減少熬夜及壓力大時對人體所帶來的傷害：青提子及黑提子

含維他命E

全部提子都含維他命E，但含量較多的是黑提子及青提子。維他命E有助抵抗自由基的破壞，維持正常神經及機能，減少熬夜及壓力大時對人體所帶來的傷害。

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責任編輯：楊宛茜