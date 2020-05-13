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【新冠肺炎】再現本地個案增社區感染風險　袁國勇：社區有隱性傳播鏈

社會 09:17 2020/05/13

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

為防止社區傳播，袁國勇認為須延長限聚令等社交距離措施。

本港連續23日零本地感染個案佳績恐失守，本港原僅剩5日就達標28日兩潛伏期零本地個案佳績，但在5月12日下午消息指有一宗本地初步確診個案，涉及一名報稱近3個月沒有外遊的 66 歲女人，兩度驗出對病毒呈陽性，安排送瑪嘉烈醫院隔離治療。

【新冠肺炎】本地零確診個案現隱憂　消息指一名66歲女人初步確診　

身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick訪問時指，衞生署必需追蹤所有曾與患者有接觸的人士，而本港出現隱性傳播鏈，「限聚令」等社交距離措施亦需要再延長。他又表示市民應要繼續戴口罩，呼籲市民要忍耐。

袁國勇又指如果有更多社區的感染個案出現，有需要考慮暫緩復課的安排。

【新冠肺炎】疑再現本地個案居荃灣梨木樹邨　許樹昌：或完成家居檢疫者致傳染

袁國勇早前接受專訪時預告，長遠而言新冠肺炎或成季節性疾病，至冬天時或會重臨，且因社區未具足夠群體免疫力，疫情或會來得更嚴重，猶幸當時本港或已有三大優勢應對，包括已對此症認識更多、醫療設備足夠，同時亦有更多藥物、設施及試劑可用。

【新冠肺炎】藥物治療新曙光　袁國勇團隊發現混合療法有助抑制患者病毒量及改善徵狀

事實上新冠肺炎肆虐全球逾月，至今仍未有針對治療的藥物，袁國勇團隊研究揭示患者及早於發病後7日內，透過處方β干擾素在內的三種抗病毒藥(雞尾酒療法)，平均4天內症狀可獲減輕，平均可縮短帶毒時間5日，大減至9日，有望成為藥物治療新曙光。

何栢良稱南韓疫情反彈值得借鏡　憂放寬防疫措施增播毒風險

記者：楊玉珠、伍瑋瑋

袁國勇 雞尾酒 限聚令 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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