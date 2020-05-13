【單親虎媽】港媽迫無間斷做功課發燒照考試　女兒返學被非禮壓力爆煲患抑鬱

▲ 一名女兒投稿控訴虎媽管教嚴厲，只著重成績導致女兒壓力爆煲，患抑鬱症。

生育孩子，還需要教養，不能太鬆懈，也不能太嚴厲。有本港女學生在facebook專頁《生仔要考牌系列》投稿指，媽媽非常緊張她的學業成績，迫她無間斷做功課，而且發燒都要照常考試，在學校被非禮不敢上課，媽媽得悉後不但無視，更反鬧她為何不上學，令她壓力爆煲，中三開始患上抑鬱症。

該名女生自稱在一間排名Band 1頭的英文中學讀書，年年考全級第一，但由於媽媽的嚴厲管教關係，最後導致她患抑鬱症，成績跌至全年總分只有幾分，出席率嚴重不足的問題學生。

每天無間斷做功課

來自單親家庭的她，自小與媽媽相依為命，一直十分重視媽媽，聽媽媽的話。她從幼稚園開始便是品學兼優的學生，成績名列前茅，每年上台領獎。不過，媽媽對她的學習要求非常嚴格，迫她無間斷做功課，

小學嘅時候，我係要每日做兩次功課，放學自己做一次，我媽翻到擦晒再做第二次。

當中，只要未能達到媽媽的要求，就會被罵。

要求跟隨媽媽的要求

除此，所有的功課都要填寫媽媽喜歡的答案，她記得有一份功課要回答考試後的目標，

我寫希望拿到92分，進步5分，但我媽就鬧我，唔俾我咁寫，要我改成95分。

用成績衡量女兒的努力

即使女兒考試成績再好，媽媽還是嫌棄她做得不夠好。女兒記得，有次測驗成績進步了幾分，她雀躍地拿著成績表給媽媽看，「結果又係鬧我進步得幾分。」另外，當年有一個非常重要的考試，但她當時正發燒，只能硬著頭皮考試，最後出來的成績不好，「媽媽鬧到我飛起，就算件事過咗咁多年，佢都會攞返出嚟講，話我唔努力。」她慨歎，

總係用分數來衡量我有冇努力。

無視女兒被非禮

更甚的是，她曾告知媽媽，自己於學校被非禮不敢上學，但媽媽沒有理會，也沒有一點安慰，反罵她不上學。無論事情大小，媽媽都會動輒對女兒破口大罵，最後女兒在中三開始壓力爆煲，患上抑鬱症，

我媽對我嘅各種過份苛刻，導致我覺得自己做得再好、再完美，我媽覺得唔得，我就係垃圾。

抑鬱症令女兒害怕上學、恐懼考試和做功課，「我完全考唔到試、測唔到驗，做唔到功課，我會一個鐘呼吸唔到，係咁震，會暈低。」上課時同樣令她感覺難以呼吸，導致她出席率不足，她無奈感歎，

我真係唔想有下一個我，學業成績真係咁重要？

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責任編輯：王明芳