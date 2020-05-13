【超市大搜查】夾心餅高脂高糖兒童宜少吃　營養師推介DIY健康小食取替餅乾

▲ 大多數夾心餅除了高糖之外，更是高脂，兒童少吃為妙。

餅乾種類繁多，有夾心餅、梳打餅、米餅、麥餅等，當中有餡料的夾心餅乾可說是最為「邪惡」，它們除了高脂之外，一般糖份相對其他餅乾可高約幾倍或以上。

港怡醫院註冊營養師譚嘉惠（Grace）指出，每100克餅乾中，含多於15克糖便已屬「高糖」，故此，大多數夾心餅都列入為「紅燈小食」不宜選吃，而且除了高糖之外，夾心餅更是高脂。以威化餅為例，每100克大約有29克脂肪（近3成）和25克糖分（佔1/4），因此一包迷你威化餅足有2茶匙油及差不多2茶匙糖。再者，一包迷你威化餅約有180千卡路里，等於吃了大半碗飯。小朋友經常吃會客易攝取過多卡路里、脂肪和糖分，增加兒童肥胖的風險。

大部分餅乾屬於「紅燈」少吃為妙

據衞生署公布《學生小食營養指引》，「小食」指主餐之間所進食的少量食物（包括飲品），一般兒童胃部容量較小、活動量較大，一日三餐正餐未必能充分地補充日常所消耗的熱量或提供身體所需的營養素，故或需要適當地進食健康的小食。

在許多小食中，大致可以分為「綠黃紅」3大類，「綠燈小食」是指適宜選擇，是含較少脂肪、鹽和糖的小食，大多是新鮮的食物，小朋友宜選擇此類小食。而「黃燈小食」是限量選擇，含較多的脂肪、鹽或糖，兒童一星期最多食2次。「紅燈小食」則是屬於脂肪、鹽或糖含量高的食物，小朋友少吃為妙，以免影響健康及妨礙成長。

註冊營養師譚嘉惠指出依照以上《學生小食營養指引》，大多數餅乾都屬於「紅燈小食」或「黃燈小食」，大部分夾心餅屬於「紅燈小食」。

3塊夾心餅已超標

夾心餅乾味道多，有牛奶朱古力味、檸檬味、芝士味、忌廉牛油味等，有家長表示不如選吃黑朱古力味的夾心餅乾像較健康，譚嘉惠表示一樣含糖量高不宜多吃。加上，依照《學生小食營養指引》，每次兒童的小食分量不宜多於125千卡路里，大約吃3塊夾心餅已超標。

TOPick在超市找來4款小朋友常吃的夾心餅乾，查看它們的營養資料︰

食物名稱 卡路里（千卡） 總脂肪（克） 飽和脂肪（克） 反式脂肪（克） 糖（克） 鈉（毫克） 膳食纖維（克） 「綠黃紅」 樂天朱古力熊仔餅 477 22.8 17.8 0（起酥油） 38.2 235 / 紅 嘉頓迷你忌廉威化餅 524 29.4 17.7 0（起酥油） 25.3 157 / 紅 Oreo夾心餅雲呢拿味 489 20.6 9.9 0 38.2 520 / 紅 Ritz芝士夾心餅 507 28.3 14.6 0 15.3 470 1.8 紅

*以上資料以每100克計；有關資料一切以有關產品為準

註︰根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克的固體食物不含超過0.3克的反式脂肪，而飽和脂肪和反式脂肪合計不超過1.5克，兩者總和提供不超過百分之十的能量，便可標籤「零反式脂肪」。

▲ 港怡醫院註冊營養師譚嘉惠（Grace）建議簡易DIY健康小食取替夾心餅乾。（圖片提供︰港怡醫院）

健康「綠燈」小食自家製

餅乾都是淺嘗為佳，港怡醫院註冊營養師譚嘉惠（Grace）指出有健康「綠燈小食」的餅乾，但相對味道淡，大多孩子不會很喜歡，家長可在餅上加吞拿魚、烚雞蛋或低脂芝士加切片番茄等同吃。

家長亦可給孩子準備新鮮水果盒、沒有添加額外糖份的果乾、原味乾焗果仁、番茄仔、原味低脂乳酪、粟米粒、水浸吞拿魚或雞蛋夾麵包等，以上都是方便攜帶又健康的小食。

想知道餅乾含飽和脂肪與反式脂肪的影響︰可按【下一頁】

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記者︰顏紫燕