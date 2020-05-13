【新冠肺炎】袁國勇團隊製蝙蝠腸道類器官　證新冠病毒可感染人類腸道及呼吸道

▲ 袁國勇團隊證實新冠病毒可感染人類腸道及呼吸道。

新冠肺炎肆虐全球多月，已知受感染後病人有發燒及咳嗽等症狀，亦有少部分人出現腹瀉。港大醫學院微生物學團隊透過蝙蝠及人的腸道類器官，證實新冠肺炎病毒除可感染上呼吸道外，同時亦可經腸道受感染。

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研究由港大微生物學系講座教授袁國勇及助理教授周婕領導，首次利用中華菊頭蝠的腸道幹細胞，於實驗室模擬腸道上皮的細胞組成，製出蝙蝠腸道類器官；透過從確診患者糞便取樣本進行研究，發現新冠肺炎病毒可於蝙蝠腸道類器生長。

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團隊同時利用人類腸道類器官進行研究，亦發現新冠肺炎病毒可於人類腸道類器官繁殖，而一名女患者糞便樣本亦檢出有新冠肺炎病毒；換言之，結果已表明新冠肺炎病毒不單可感染呼吸系統，亦可感染人類腸道，甚至已出現確診患者腸道感染。

團隊認為，現時因未有實驗室模型，令研究蝙蝠病毒受限，惟透過製出蝙蝠腸道類器官，相信可有助就有關方面進一步研究。

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袁國勇稱，即使於確診患者糞便抽出的樣本，只有極微量的病毒量(CT值為33.6)，置於蝙蝠腸道類器官內亦可令病毒繁殖，亦進一步指明新冠肺炎病毒確來源自蝙蝠。

他認為，利用成人腸道或肺部幹細胞，於實驗室製出人類類器官，可用作了解跳上人類、甚或適應人類的動物病毒；而未來亦可透過蝙蝠腸道類器官研究蝙蝠病毒，了解能否感染人類呼吸道類器官，從而預測有機會引致下一次人類新型病毒感染。有關研究已於國際科學期刊《自然》發布。

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記者：陳正怡