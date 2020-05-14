【消委會】1款膠鑊鏟耐熱測試後變形　浸入200°C的花生油1分鐘內已熱熔

▲ 消委會測試發現，1款膠鑊鏟耐熱測試後變形。

膠鑊鏟價廉且輕巧，使用時又不易破壞鑊面的易潔塗層，是不少家庭必備的廚房用具。消委會測試17款中式膠鑊鏟，發現1款未達標示的耐熱溫度，鑊鏟頭浸入200°C的花生油1分鐘內已熱熔變形。檢測結果亦顯示，逾半樣本用於烹煮酸性食物，以及3款在烹煮含酒精食物時釋出的雜質量超出歐洲標準規限，另有5款樣本檢出初級芳香胺，不符合歐洲標準要求。當中雜質釋出量最高超標達11倍的樣本，同時檢出初級芳香胺含量高達9.7mg/kg，總評僅獲1.5分。

1款膠鑊鏟耐熱測試後變形

17款中式膠鑊鏟樣本的售價約介乎$12至$99。測試項目包括鏟頭塑膠部分的耐熱程度，並參考較嚴謹及全面的歐洲有關與食物接觸物料EU 10/2011的測試方法進行食物安全測試，檢測各樣本的雜質、初級芳香胺、尼龍單體己內酰胺，以及己二胺的釋出量。

全部樣本都有標示耐熱或最高可用溫度，由180°C至260°C。由於現時並沒有國際標準測試鑊鏟的耐熱程度，是次測試時將鏟頭浸入保持在200°C的花生油中15分鐘，取出及冷卻4小時，以測試樣本的耐熱程。結果顯示，5款樣本的表現未如理想，其中樣本「JMJ - Fried Turner no. LD205」($25）浸入熱油1分鐘內，已即時熱熔變形，未能符合其標示可承受最高溫度220°C。

部分樣本出現輕微變形但仍然可用

樣本「GastroMax－中式鑊鏟Orthex Chef's turner 6814-7」（$79.9）及「Suncraft－尼龍中式鑊鏟Wok Turner PZ-1100」（$51.5)於測試後也出現輕微變形，但仍然可用。「意美廚－易潔中式鑊鏟Nylon Turner 332605N」（$68）的物料測試後出現起泡情況。「Daiso－Simple Style Nylon Spatula B015 No. 6 gray」（$12）樣本於測試後鏟頭物料輕微變色。

煮食時，消費者應避免養成將膠鏟放在熱鍋中的習慣，以免損壞或加速老化產品。測試亦分別將各樣本浸泡於不同溶液中，以模擬烹煮不同食物時，膠鑊鏟的雜質釋出量。17款樣本中，有9款未能通過模擬烹煮酸性食物的測試，在浸泡於3%醋酸時的雜質釋出量，由10至120mg/dm2不等，不符合歐洲的標準規限（10mg/dm2），釋出量最高的樣本（120mg/dm2）更超出標準限值11倍，沒有超出標準限值的8款樣本中有2款亦接近上限；另有3款未能通過模擬烹煮含酒精食物的測試，在浸泡於10%乙醇時的雜質釋出量，由12至14 mg/dm2，超出歐洲的標準規限（10mg/dm2）；而所有樣本在模擬烹煮油膩食物時，除1款樣本因未能抵受高温而未能完成測試外，其他樣本的雜質釋出量均低於歐洲標準限值（10mg/dm2）。

部分初級芳香胺有潛在令人類患癌的風險

部分初級芳香胺有潛在令人類患癌的風險，或可透過廚具、食物包裝等遷移至食物，因此歐洲標準乃不可檢出。檢測發現，5款樣本的初級芳香胺遷移量由0.02至最高9.7mg/kg；但其餘12款樣本都未有檢出初級芳香胺，反映廠商在選擇原材料及製造過程上有改善空間。

5款樣本檢出初級芳香胺含量超標的樣本名單，即睇【下一頁】

全部樣本的塑化劑及金屬元素均符合標準要求。另外，接觸尼龍單體己內酰胺或己二胺可能會刺激皮膚、眼睛及呼吸系統。有3款樣本檢出己內酰胺，含量由6至9mg/kg，符合歐洲標準的要求（15mg/kg），而餘下樣本的己二胺含量均低於檢測限值。

由於膠鑊鏟與食物直接接觸，若鑊鏟受熱釋出具毒性雜質並遷移到食物，攝入後或會影響健康。消委會促請相關部門參考各地針對與食物接觸物料的安全監管，檢視及研究是否需要加強與食物接觸材料的安全規管，進一步提升消費產品的安全。

消委會提醒使用膠鑊鏟注意事項

膠鑊鏟遇高溫有可能會熱熔及變形，與食物接觸時亦可能會釋出不同的化學物質；相反木或竹鑊鏟屬於天然物料，亦相對較塑膠環保，但使用時要留意清洗和要保持乾爽，以免受潮發霉。消費者選購及使用膠鑊鏟時，可參考以下事項：

選購時，應細閱標籤資料，瞭解產品的耐熱溫度及保養方法

檢視鑊鏟表面是否光滑平整、邊緣是否鋒利或有尖角，並留意鑊鏟的重量、長度、鏟頭闊度、弧度和面積能否配合家中的易潔鑊

膠鑊鏟在高溫下或會釋出過量雜質，應避免長時間接觸熱油、酸性或含酒精食物，或置於煮食器皿內與食物一同加熱

如需油炸或在加熱過程中長時間攪拌食物，應選用木製、竹製或其他適用的廚具。

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責任編輯：林卓昕