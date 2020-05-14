【消委會】5款膠鑊鏟初級芳香胺含量超標　長期使用有致癌風險

▲ 消委會報告發現，5款膠鑊鏟初級芳香胺含量超標，初級芳香胺被定為可令人類患癌的物質。（相片來源：iStock)

膠鑊鏟價廉且輕巧，使用時又不易破壞鑊面的易潔塗層，是不少家庭必備的廚房用具。消委會測試17款中式膠鑊鏟，發現5款樣本檢出初級芳香胺含量超標，初級芳香胺被國際癌病研究組織（I A R C）定為可能 令人類患癌的物質（2B級別），或可透過廚具、食物包裝等遷移至食物，長期攝入或有潛在的健康風險。

測試結果顯示，5款樣本包括：

「Circulon Elite-Chinese Turner Nylon Turner with Stainless Steel Shaft」（$99）

「EZ Cook - 易潔中式鏟Nylon Chinese Turner SYNC7002」（$19.9）

「Tefal-Comfort Wok Spatula」（$74.9）

「Chef’s Favor - NCF205」（$29.9）

「意美廚 - 易潔中式鑊鏟Nylon Turner 332605N」（$68）

檢出的PAA超出歐洲標準規限，含量由0.02至最高9.7mg/kg， 當 中 「意美廚」所檢出的PAA最高。餘下12款樣本檢出的PAA均低於檢測限值，符合標準要求。

「Circulon Elite」及「Chef’s Favor」的代理商分別向本會提供第三方測試報告副本，證明該等產品已符合美國FDA對尼龍產品的相關要求，不會對用戶造成損害。

初級芳香胺是一些含胺類化學物質，可用來生產工業用的偶氮染料(azo dyes)和某些聚合物（copolymer）。使用食物接觸用塑膠物料時可能釋出PAA。雖然大部分PAA均不會威脅人類健康，但亦有少數PAA，例如4,4’-methylenedianiline（簡稱4,4’-MDA），被國際癌病研究組織（I A R C）定為可能令人類患癌的物質（2B級別），或可透過廚具、食物包裝等遷移至食物，長期攝入或有潛在的健康風險，歐洲早於2011年修訂與食物接觸法規EU 10/2011，將PAA限值訂為不可檢出，檢測限值為0.01mg/kg。同年根據EU 284/2011規定，對於由內地和香港進口的尼龍及三聚氰胺廚具設立特別措施，要求每批產品必須提供PAA合規文件和試驗報告，而當地口岸監管機構也會抽樣檢查進口產品。儘管如此，根據歐洲的食物和飼料快速通報機制（Rapid Alert System For Food and Feed，簡稱RASFF），每年都有廚具被發現PAA遷移過量的通報。

是次測試時將鏟頭浸入保持在200°C的花生油中15分鐘，取出及冷卻4小時，以測試樣本的耐熱程。結果顯示，5款樣本的表現未如理想，其中1款浸入熱油1分鐘內，已即時熱熔變形，未能符合其標示可承受最高溫度220°C。詳細測試報告，即睇【下一頁】

消委會是次測試17款膠鑊鏟，推介4款平靚正膠鑊鏟，即睇【下一頁】

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責任編輯：林卓昕