【悲傷真相】一張全家福驚揭女兒患癌　英國5個月大女嬰患視網膜癌需摘眼球保命

▲ 英國一名5個月大女嬰因拍攝全家福驚揭患癌事實。

一張照片揭驚人真相！英國一名5個月大女嬰日前跟父母拍全家福時，因忘記關上閃光燈，父母從照片中發現女兒的右眼球出現「異常白點」，求醫後確診是「網膜母細胞瘤」（Retinoblastoma），最終需進行眼睛摘除手術，裝上義眼。

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綜合外國媒體報道，英國一對26歲夫婦Shelby Simkins和Ryan Denham，日前與5個月大的女兒Dela-Rose一起合照。拍攝時卻忘記關上閃光燈，這對夫婦看到照片後，發現愛女的右眼在閃光照射下，出現奇怪白點。

▲ 女嬰的右眼有白點。(圖片來源：Facebook Childhood Eye Cancer Trust (CHECT)）

他們在翻查相關資料後，決定帶著女兒去醫院做檢查。醫生發現Dela右眼無法專注在任何事情上，亦不喜歡燈光，確診是「網膜母細胞瘤」。這種病是由基因缺陷所引致，Dela隨後轉至另一間大型醫院接受治療，經評估眼內腫瘤相當大，復原機會很少。

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Shelby表示，她知道必須移除女兒的眼球，才能阻止癌症擴散。醫院其後為Dela進行眼睛摘除手術，並為她裝上義眼，而驗血結果顯示，癌症沒有再擴散的跡象。雖然女兒的眼球被摘除，但父母仍然為癌細胞停止擴散而感慶幸。

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責任編輯：羅嘉欣