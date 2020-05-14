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【好人好事】K3復課在即基層家庭缺物資　「五個小孩的校長」獲捐贈千個兒童口罩應急

親子 15:06 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

電影《五個小孩的校長》真人版校長呂麗紅，最近獲慈善機構捐贈千個兒童口罩。

政府早前宣布5月27日起分階段復課，由於市面上兒童口罩短缺，各校仍要密鑼緊鼓撲口罩，包括「五個小孩的校長」呂麗紅早前慨嘆其基層學生缺口罩。有慈善機構得悉後，馬上捐出1000個兒童口罩供呂校長應急，呂校長欣喜答謝，形容是「天使的來臨」。

本港近日再現新冠肺炎本地確診個案，但教育局局長楊潤雄昨日（13日）表示，復課安排目前維持不變，強調會以多管齊下的方式，全方位預防新冠肺炎在學校傳播。

接收基層家庭學生為主的元岡幼稚園，校長呂麗紅早前表示，家長們都好擔心小朋友復課後不夠口罩用。慈善機構「曙光計劃」得悉後，特意捐贈1000個兒童口罩予元崗幼稚園，希望該校的學生可以安心兼安全地重返校園，勤奮學習。

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呂麗紅校長︰天使的來臨

「曙光計劃」將捐贈口罩的相片上載至其facebook專頁，可見呂校長豎起手指公讚好。曙光計劃的帖文中引述呂校長謝意，形容今次捐贈是恍如「天使的來臨」。

元岡幼稚園校長呂麗紅成功在10年間拯救了學校。（香港經濟日報圖片）

電影《五個小孩的校長》的真人版校長呂麗紅，花10年將學校化腐朽為神奇。2009年，呂校長卸下國際幼稚園高薪厚職，以香港最低校長月薪4,500元，走入元朗元岡幼稚園，一手一腳教導校內僅餘的5個學生。

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由5名學生增至68人

故事被改編成為電影《五個小孩的校長》，由楊千嬅飾演呂校長，感動了不少人心，亦引來大批好心人協助元岡幼稚園發展。

時至今日，元岡幼稚園已有近70名學生，共有6位教師，避過了收生危機的低潮期。呂校長曾笑言，師生比例較芬蘭教育還要好，因為他們1比5.7，而芬蘭卻是1比8。

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責任編輯︰林綺玲

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