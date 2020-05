【學英文】尋求政府緊急財政援助（bailout）　海洋公園面臨破產清盤危機

▲ 海洋公園如果沒有政府的緊急財政援助(bailout),將面臨破產清盤危機。(梁偉榮攝)

海洋公園自今年一月底因新冠肺炎疫情關閉至今,如果沒有政府的緊急財政援助(bailout),將面臨破產清盤危機。長遠來說,海洋公園必須確立其保育的定位,以及改善營運,才能生存。

名詞bailout解「緊急財政援助」,從經濟上幫助某人或某機構脫離困境,常配動詞seek(尋求)、save(解救)、receive(獲得)等等。例句︰Ocean Park is seeking government bailout amid the coronavirus pandemic.(在新冠肺炎大流行期間,海洋公園正尋求政府的財政救助。)More than a million jobs were saved by the bailout plan of the government.(政府的財政救助計劃挽救了超過100萬個工作崗位。)

將bailout分成兩字bail out,可以用作短語動詞(phrasal verb)。Bail out可以解「保釋出來、幫助……擺脫困境」。例句︰Both of his parents refused to bail him out.(他的父母都拒絕保釋他。)We need our mother company to bail us out of this financial difficulty.(我們需要母公司為我們擺脫這次財務困境。)

