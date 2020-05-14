【M痛十級痛】經痛痛到暈痛到嘔　婦科醫生按症狀分經痛程度3級表【附成因及紓緩方法】

▲ 醫生按症狀分經痛程度並拆解成因。

經痛問題困擾不少女生，「痛到暈痛到嘔」代表是時候去檢查子宮？網上近日流傳一張港版「7級M痛」圖，並指若達最高級則要求醫。TOPick為此訪問婦科專科醫生方秀儀，她表示可按症狀分為3種經痛程度，並講解經痛成因、紓緩方法以及服用止痛藥的迷思。

3種程度的痛楚

方秀儀醫生表示，醫學上沒有特別為「經痛」而設的痛楚等級，一般只會分為「輕微」（mild），「中度」（moderate），「嚴重」（severe）。不過，一般量化痛楚可用數字分級法，0為不痛，10為對方所認為的最痛。

1-3級：輕微（mild）經痛

小腹脹痛，伴腰部酸痛，但不影響正常的生活和工作。

4-6級：中度（moderate）經痛

小腹疼痛嚴重，伴腰部酸痛，有噁心嘔吐的症狀，但在止痛藥等藥物的幫助下能夠暫緩。

7-10級：嚴重（severe）經痛

小腹疼痛難忍，必須卧床休息。

會有腰部酸痛、冷汗淋漓、暈眩、渾身無力、嘔吐腹瀉或肛門墜脹等症狀，採用止痛措施無明顯緩解。

嚴重者會出現休克。

經痛成因？

一般都是由於子宮肌層或子宮內膜的前列腺素分泌過度，使肌肉收縮，再加上子宮肌肉的缺血，從而造成疼痛的感覺。

為何會痛到暈痛到嘔？

來經期間，部分女性會因大量的前列腺素進入血液循環，可引起胃腸道的肌肉收縮，令腸胃作嘔作悶。急性劇烈的腹痛（包括經痛）會造成「迷走神經性昏厥」（痛到暈）。

如經痛嚴重至「痛到暈，痛到嘔」，應好好檢查一下有沒有婦科問題，如子宮內膜異位症、盆腔發炎、子宮腫瘤、子宮腺肌病、子宮先天性畸形等等。

痛至甚麼程度要求醫？

若有嚴重經痛（包括：普通止痛藥不能止痛、影響日常生活、會痛到嘔或暈、需要病假等），或不正常的經痛持續超過兩三天（甚至經期前後也痛），就需要諮詢醫生，進行身體檢查和盆腔超聲波掃描，以找出病因，作適當治療。

醫生會先處方止痛藥來治療經痛。止痛藥能抑制前列腺素的合成或對抗其作用。病人只需在有經痛的日子，餐後服食這些藥物，療效可高達七至八成。

若經痛情況比較嚴重

可能需要荷爾蒙治療，最常用的是口服避孕丸。

避孕丸抑壓了排卵後，子宮內前列腺素便能維持在恰當的分量，治療經痛成功率達七成。此外，現在有口服新型黃體素，專治子宮內膜異位所帶來的痛症，有效舒緩痛楚。

若有經量過多的問題

醫生會考慮安上含黃體酮荷爾蒙的子宮環，除了可以作長期有效之避孕方法外，還可有效治療月經過多或經痛問題。

若經痛由婦科問題引起

以上保守的療法均不能控制經痛，可能需要手術治療，例如：除去子宮內膜異位組織和瘢痕組織、切除子宮內膜異位囊腫（俗稱「朱古力瘤」）、子宮腺肌瘤等。

為何服用止痛藥也無效？

方醫生指，很多人不敢吃止痛藥，擔心會傷胃或劑量愈吃愈高。但其實吃一兩天止痛藥並無影響，或可搭配胃藥或飯後服用。她解釋，一般止痛藥都不會引起依賴性，若比以前需要更高劑量的止痛藥，建議好好檢查一下有沒有婦科毛病。

若吃止痛藥也不能止痛，可能是「繼發性經痛」（即有婦科問題），譬如：子宮內膜異位症、盆腔發炎、子宮腫瘤、子宮腺肌病、子宮先天性畸形等。

子宮內膜異位症：嚴重經痛、經痛可維持整個經期（有別於原發性經痛多數只是頭一兩天）、經量多、性行為時疼痛、不規則出血，都有可能是此症症狀。

子宮肌瘤：多數不會引起經痛，通常是經量多。

建議定期做超聲波檢查

方醫生建議，婦女可每年做一次超聲波檢查，檢查身體／子宮是否出現異常情況，尤其有病徵的婦女，如經痛、經量多的人。

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記者：黃泳欣