【新冠肺炎】港大倉鼠研究揭新冠病毒可空氣傳播　更令嗅覺神經元短暫受損

▲ 港大醫學院公共衞生學院副教授嚴慧玲（左三）領導團隊的研究發現新冠病毒感染鼻粘膜後，可致嗅覺神經元短暫受損。（照片由港大醫學院提供）

本港抗疫至今已有逾千人感染新冠肺炎，部分更有失去嗅覺及味覺症狀，港大醫學院利用倉鼠研究結果解構，新冠病毒感染鼻粘膜後，可致嗅覺神經元短暫受損；同時即使與染疫倉鼠僅相處8小時，亦可藉空氣傳播感染另一倉鼠。是次項研究已於學術期刊《自然》發表。

港大公共衞生學院及病理學系團隊利用金倉鼠作動物模型研究，將染疫一日的倉鼠與健康倉鼠置於兩個相距1.8米的鐵籠內相處8小時，期間每小時換氣70次；發現一日後，已可於健康倉鼠的鼻咽樣本檢出有新冠肺炎病毒，病毒量更於相處3日後達高峰，反映病毒可透過空氣傳播。

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研究亦揭，新冠病毒可於倉鼠呼吸道及腸道內作病毒複製，致有肺炎及體重明顯下降；更發現於受感染倉鼠鼻粘膜嗅覺神經元檢出病毒抗原，受感染2日後嗅覺神經元減，但組織可於14日後自行修復。

團隊指，染疫倉鼠嗅覺神經元所受到的損害似乎僅屬暫時性質，相關組織及後會快速修復，有關結果可為新冠肺炎患者暫時喪失嗅覺解謎。

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同時，倉鼠感染新冠肺炎後首6日，可於鼻咽及糞便樣本檢出具傳染性的病毒，惟病毒量及後急劇下降，即使持續14天仍檢出病毒基因RNA，亦不具傳播力。領導研究的公共衞生學院副教授嚴慧玲認為結果與香港近期對新型冠狀病毒患者的終止隔離準則吻合。

團隊認為，有關倉鼠動物模型將有助研究新型冠狀病毒干預措施，包括藥物及疫苗的有效性，以及其傳播模式；是次項研究已於學術期刊《自然》發表。

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記者：陳正怡

