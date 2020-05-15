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【超難功課】幼稚園男生做不完35條數學題　被罰坐「特別座」邊哭邊做不敢再上學

親子 12:45 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

幼稚園高班男童被迫罰坐特別座邊哭邊做數學練習。

有部分家長和辦學團體都深信「贏在起跑線」的想法，台灣有幼兒園大班（等同香港幼稚園高班）近日就派發數學練習，一張密密麻麻的A4紙上有多達35條題目，有小朋友因不懂做，更被老師罰坐在一旁「特別座」計數，媽媽看到後感到心痛難過。

台灣彰化縣議員賴清美近日接獲民眾陳情，指有幼兒園大班老師所出的數學功課太難，從她在facebook上載的圖片可見，一張A4大小的紙張上，密密麻麻寫滿35條題目。

當中包括「分解與合成」，考驗學生的加減邏輯能力，例如15可分解成7加8；另外亦有多條加數，而且一次要加4個數，例如「6 + 3 + 7 + 5」。而在蘋果圖樣內的數字，除了找出最大和最小的數，還要計算兩個數相差多少。

幼稚園高班的數學練習多達35條。（facebook圖片）

學童不敢上學

賴清美認為，要一個幼兒園孩子完成是強人所難，該老師還罰未能完成練習的一名幼童，坐在「特別座」繼續計數，

你再繼續玩啊！我就將影片傳給你爸爸媽媽看，說他們辛苦賺錢就是讓你在這裡玩在這裡調皮搗蛋，大家都寫完了，你還一直玩。

其實小孩沒有在玩，只是因為不懂計算而感到慌張不已，於是哭了起來。現時孩子很怕上學，每天都哭著不要去上課，令家人不知如何是好。

彰化縣政府教育處指出，幼兒園的教學方式，應該是從遊戲中學習，而不是要讓幼兒做整篇數學練習，這種教法是錯誤的，違反幼兒教保及照顧服務實施準則的規定，要求在限期前改善，否則將對負責人處以3000元至3萬元新台幣（約778至7,780港元）罰款。

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責任編輯：王明芳

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