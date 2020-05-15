【食用安全】膠鑊鏟易熱熔變形用木鍋鏟較好？專家：木鍋鏟塗層易磨蝕或成霉菌溫床【附清潔及保養方法】

▲ 專家表示，木鍋鏟塗層易磨蝕，有機會成為霉菌溫床。

消委會測試17款中式膠鑊鏟，發現其中1款膠鑊鏟耐用溫度未達標，鏟頭浸入200°C的花生油1分鐘內已熱熔變形。使用木鍋鏟煮食又要注意甚麼？TOPick訪問了Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏，講解用木鍋鏟煮食的食用安全問題，並教大家保養木鍋鏟的方法。

木鍋鏟塗層易磨蝕 或成霉菌溫床

文嘉敏指出，木材的纖維相對堅韌，也可抵受高溫環境，故木鍋鏟不易熔爛或折斷，可用來烹煮油炸食物。不過，木鍋鏟的塗層有機會出現破損，建議選用質量較好的木鍋鏟。

木鍋鏟表面通常有一層保護塗層，以防鍋鏟受潮。塗層的壽命會受使用期、使用習慣及潮濕天氣等影響。使用愈久，塗層有機會開始破損、剝落，繼而被侵蝕。

此外，若經常用木鍋鏟烹煮味道酸辣的菜式，可能加快保護塗層被腐蝕的速度，縮短塗層的壽命。再加上受潮濕天氣影響，已腐蝕的部份更有可能成為霉菌的溫床。當木鍋鏟的塗層破損，霉菌有機會在破損的表面滋生。霉菌通常呈黑色，並有菌絲，類似麵包發霉的情況。

用發霉木鍋鏟煮食 或引致小孩不適

若使用有少許發霉的木鍋鏟煮食，免疫能力正常成人，進食食物後一般沒太大問題。不過小孩、孕婦、長者及長期病患者則有機會出現食物中毒症狀，例如：嘔吐、腹瀉，抵抗力較弱者可能產生過敏反應如發燒。

消毒及去除霉菌方法

木鍋鏟用久了，要注意是否出現霉菌。如果霉菌入木，則建議丟棄，不要再使用了。若塗層表面出現微量霉菌，發霉情況輕微，市面上有一些專門清潔餐具的漂白水，稀釋後可用來消毒木鍋鏟，去除霉菌。

方法如下：

用1份漂白劑加入99份熱水（80˚C以上）稀釋後，把木鍋鏟浸於水中3-5分鐘。

然後以熱水過水1至2次，可浸於熱水3-5分鐘以去除殘餘的漂白劑。

洗淨後，立即用乾淨的布抺乾，待木鍋鏟完全風乾，乾透後才可使用。（若天氣潮濕，或需3至5天才會完全乾透。）

注意：若消毒效果不理想，可考慮增加漂白劑的濃度至1:49，而漂白劑的濃度不應超過1:20

保養木鍋鏟的方法

使用前，要洗乾淨並抹乾木鍋鏟。使用後，立即清潔木鍋鏟，並用布抹乾、風乾，存放於陰涼位置，待下次使用時才取出來，並於使用前好好除塵、清潔。

保養塗層：

可於售賣煮食工具的店舖，購買椰子油、食用級的天然礦物油，或是木餐具專用的塗層，定期塗抹在木鍋鏟表面，作為保護塗層，以致不會太易受潮及發霉。

用乾布把油塗抹在木鍋鏟上，讓木材吸收油分；放置約20分鐘後清洗，沖走殘餘物。

用甚麼材質的鍋鏟煮食最好？

文嘉敏表示，業界一般選用不銹鋼鍋鏟，因為不易磨蝕，其表面不易黏附細菌，較易清潔和保養，使用期也較長，最適合用來煮食。

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記者：黃泳欣