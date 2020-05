【學英文】本港再現本地確診不能鬆懈　負面詞complacent形容過於自滿

▲ 香港再現本地確診個案,市民仍不能自滿(complacent)鬆懈。

香港連續23日本地零確診後,星期二卻再次出現本地確診個案。這正正提醒市民現在還不是自滿(complacent)鬆懈的時候,仍需要勤洗手、戴口罩、不要摸眼鼻口。

形容詞complacent帶貶義,解「自滿的、自鳴得意的、安於現狀的」,對自己的能力或處境感到非常滿意,以至於認為無需要再加倍努力。

Complacent可以後接介詞about帶出對甚麼感到自滿。例如,Some people are becoming more and more relaxed and complacent about the risk of contracting the coronavirus.(有些人對感染冠狀病毒的風險愈來愈放鬆和躊躇滿志。)

We should never get complacent about our success and stop looking for better solutions.(我們永遠不要為自己的成功沾沾自喜,而不再尋找更好的解決方案。)

形容詞satisfied則沒有帶貶義,解「滿意的、滿足的」。Complacent指too satisfied(過於自滿),所以是負面。此外,satisfied要後接介詞with帶出對甚麼感到滿意,而不是用介詞about。例句︰I'm not entirely satisfied with the results, so I want to try it again.(我對結果並不是完全滿意,所以我想再試一次。)

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

更多學英文例句,即睇︰

【學英文】疫情下旅行計劃暫停「Put on a halt」 英語「停止」的三種意思及用法

【學英文】疫情下消費極度謹慎 「Cautious」形容小心翼翼避免風險

【學英文】新冠肺炎奪去多條人命 在多方面造成重大損失(take a heavy toll)

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載:bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2