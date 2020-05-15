【男人最痛】碧咸禿頭照被瘋傳　3日後影靚仔相反擊

▲ 碧咸早前被揭禿頭網絡瘋傳，但他3日後分享全新濃密短髮靚仔照反擊。

世界級型佬碧咸日前與家人到英國郊外隔離防疫，意外被外國媒體拍攝到他頭髮稀疏的樣子，與經典的All Back油頭造型有差別，難敵歲月痕跡禿頭照，讓人有種中年大叔的感覺，照片在網絡間被瘋傳。不過，碧咸昨晚在個人社交媒體上載片段，反擊禿頭照一事，再現濃密短髮。

▲ 碧咸經常以經典的all back油頭示人。（Davidbeckham IG）



為了防疫，碧咸一家大細一起住進英國鄉村Burford的郊區別墅內，上周六（9日）他被外國傳媒拍到開著綠色的名車Land Rover Series 1，載著8歲女兒Harper現身購物。他當天穿上紅色上衣短褲，打扮十分休閒。但網民的焦點放在碧咸的髮量上，頭髮非常稀疏，在陽光的照射下頭皮清晰可見，引來一眾女粉絲失望。

▲ 今年3月，碧咸就將濃密頭髮剷走。（Davidbeckham IG）

禿頭照被瘋傳3天後，碧咸昨晚在個人IG分享自拍跑步片，「享受早上晨跑的時刻」，更跑起來大秀濃密的頭髮，露出招牌迷人的笑容，似乎想向粉絲證明自己沒有禿頭的問題，為禿頭照一事來個大反擊。

▲ 碧咸在IG上載跑步片，大秀濃密頭髮，反擊禿頭傳聞。（Davidbeckham IG）



中醫推薦6款護髮食物

TOPick曾訪問註冊中醫師邱宇鋒，他指出，中醫有以形補形之說，並列出6樣護髮食物：

黑芝麻

味甘、性平，有滋補肝腎、養血、潤腸作用，可改善白髮、頭皮乾燥問題。營養學角度它含維他命E、蛋白質及鈣，可改善髮質、滋潤頭皮。

胡蘿蔔

性涼味甘，功效潤肺生津、養肝明目，營養學角度它含維他命A，可促進皮脂形成，有助頭皮健康。

黑豆

中醫認為黑豆色黑入腎，有補肝腎、烏鬚髮的功效。從營養學角度黑豆含鐵、鋅、銅、鈣等元素，對黑色素代謝有幫助，有助改善白髮、脫髮問題。

菠菜

《中華本草》 記載菠菜性平味甘，歸肝、胃經，有養血潤燥功效，有改善血虛脫髮、改善髮質脆弱作用。從營養學上菠菜含豐富的維他命a及鐵質，維他命A可滋養頭皮，鐵質能為頭髮提供養份加快生長，據研究顯示其中一種脫髮原因是缺乏鐵質，所以補充鐵質有助改善脫髮。

核桃

中醫認為核桃性溫，味甘，有補腎固精、強腰膝、潤腸通便功效，其補腎作用有助養髮育髮。從營養學角度核桃有豐富的鋅，有助減少頭髮開叉脫落。

牛奶

牛乳性平、味甘， 歸心、肺、胃經，有補虛損，益肺胃的作用，對氣血不足者可補益氣血。在營養學角度牛奶含豐富蛋白質及鈣質，適量飲用有助維持頭髮的強度和韌性，但脾胃虛弱，或對奶製品有過敏者忌用。

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責任編輯：羅嘉欣