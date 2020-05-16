【無知害人】陸龜不會游泳慘被放生短短1分鐘全浸死　網民怒批︰放生變殺生

▲ 泰國有網民分享，有人將一批不會游泳的陸龜放生，導致牠們在短短1分鐘全浸死。

不少佛教徒會以放生的方式來行善積德，可是如果不了解放生動物的特性，放生就變成殺生。泰國有網民分享，有人將一批不會游泳的陸龜放生，導致牠們在短短1分鐘全浸死，他希望大家了解過後才放生。

陸龜不會游泳龜殼重

男網民Nattawut Phothong日前於Facebook發帖文表示，烏龜有很多種類，其中陸龜不會游泳，而且龜殼很重。可是竟然有人把陸龜放生，

許多人無知，放生陸龜入水，牠們1分鐘便死於溺水。

他想透過帖文，在不幸事件再發生前，及時阻止這些無知的行為。他上載了一批陸龜在地上排開，全都死去的照片。他希望大家明白這些知識，以免放生變殺生。

▲ 一群陸龜不幸被放生慘死。（相片來源︰Nattawut Phothong fb）

此外，他上載了一張圖解說烏龜的種類，包括陸龜、淡水龜及海龜。他解釋並非所有烏龜都會游泳，陸龜就不會游泳，而淡水龜雖會游泳，但不能游太久，主要還是在陸地生活。至於海龜生活在大海，只有產卵時才上岸。

台淡水龜殼被刻字「放生」到大海喪命 龜殼佈滿神經受盡巨大痛苦

網民悲照片令人心碎

有香港網民於Facebook公開群組「巴打絲打 Facebook Club」轉發有關照片，並感嘆「這些令人心碎的照片」。該名網民寫道︰

有很多佛教信徒，會選擇通過放生來行善積德，但有些人因為對放生的動物了解不夠，導致放生演變成殺生。

網民看過帖文後紛紛批評放生者的做法，認為放生變殺生違反佛教則規。另有網民留言︰

不問來歷，不顧環境，不理品種，一味灑錢，就以為做好事。

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責任編輯︰駱秀玲