【清洗蔬果】新冠病毒可在塑膠包裝表面存活72小時　專家教清潔包裝消毒蔬果去除農藥

▲ 專家教清潔包裝及蔬果消毒+去農藥。

新冠肺炎疫情持續，由於新冠病毒可在塑膠表面存活72小時，所以外出購物後，應先徹底消毒產品包裝，以策安全。有台灣專家就分享了正確清潔產品包裝及清洗蔬果去毒去農藥的方法，不妨參考！

林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈在台灣節目《健康2.0》分享了2種清潔包裝的方法。首先，買回來的食物放雪櫃前，可以先用酒精噴噴外包裝，數秒後用抹布抹乾淨整個包裝，再放入雪櫃。

▲ 用酒精噴包裝表面，再用抹布抹乾淨。(影片截圖)

假如買的食物數量較多，則建議是將浸在稀釋漂白水的抹布擰乾，然後抹包裝。約10分鐘後，再用乾淨的布擦乾淨。

正確清洗蔬果去病毒+農藥

至於一些沒包裝的蔬果，譚敦慈則有以下建議，一來可清掉約8成病毒，二來也可以去除農藥。

要清洗蔬果，她建議最好用流動的清水沖洗，約「1枝竹筷子粗」的細水就可以。

如要處理表面凹凸不平的蔬菜如粟米、青瓜，就可在流動清水下，用牙刷刷乾淨。

▲ 可配合牙刷刷洗表面凹凸不平的蔬菜。(影片截圖)

另外，就算是帶皮的水果如橙、香蕉，也建議先洗。因為很多人選購時都會不斷觸摸這些水果，導致表面帶有病毒細菌，故此還是建議全部先用流動清水沖洗乾淨，然後瀝乾或擦乾水分後放存。只要擦乾水份，就不會增加腐爛風險。

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誤區：

加鹽浸洗？

譚敦慈表示加鹽浸洗蔬菜會適得其反。因為加鹽反而讓農藥走進蔬果裏面，所以不建議浸鹽水洗菜。

加蘇打粉清洗？

坊間流傳用蘇打粉清洗蔬菜，透過酸鹼中和原理，可將農藥取代。但實際上譚敦慈指，由於現時很多農藥屬於複合型，所以不能單靠酸鹼中和原理去除農藥。據香港大學的研究指，用蘇打粉反而讓鹼性農藥更容易附著在上面。

用蔬果清洗劑？

譚敦慈認為沒有必要使用蔬果清洗劑，因為使用蔬果清洗劑後還是有用清水洗乾淨，那倒不如直接用清水洗更好。

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責任編輯：羅嘉欣