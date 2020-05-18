【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命

▲ 25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量10倍，ICU搶救26小時險喪命。。

不少人都愛喝甜飲，如台式手搖飲品、奶茶等，內地一名25歲女子，自幼嗜甜每日飲一杯奶茶，近日在家中飲奶茶時突暈倒，送院揭血糖超正常人10倍，並被送入深切治療部（ICU）搶救26小時始脫險。

據內地媒體報道，有網民近日在微博以「你為了喝奶茶有多拚」為題發起討論，繼而吸引浙江一名25歲王姓女子分享自己自身經歷，憶述自己從小就愛飲奶茶，每日必須要飲一杯奶茶的習慣，惟某日突然沒有胃口，還感到口渴，就算不停飲水亦無法解渴。她初時以為自己只是患感冒，但求醫後無好轉。

某日她更突然暈倒陷入昏迷，家人隨即將她送院搶救，經抽血發現，王女血糖高達54，遠高於正常值的10倍，其後她被送入深切治療部，經搶救26個小時，才脫離險境。

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王女稱，家族沒有遺傳病史，自己如此年輕卻罹患嚴重的糖尿病，現時她需24小時攜帶胰島素注射劑，食飯前都要注射胰島素。她坦言對過往的飲食習慣感後悔，

早知道以前少喝幾杯奶茶了，這樣我的之後的人生可能就可以多喝幾杯了。

有醫生表示，現在年輕人的慢性疾病病發率愈來愈高，尤其糖尿病及高血壓更是首位，呼籲一定要多加留意。

據衞生防護中心指，糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是導致死亡的重要原因。糖尿病在本港最常見的致命疾病中居第十位，正常人空肚時，正常血糖值是 4-7mmoI/L，餐後二小時的血糖值則是8-10mmoI/L。

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病徵

糖尿病患者一般並無明顯徵狀，此病可在檢查身體時透過量度血糖水平而診斷出來，糖尿病患者隨著病情發展會出現各種徵狀或併發症，當 中可能出現的症狀包括口渴、尿量增多、食量增加、體重減輕、身體疲倦、傷口經久不癒和出現感染， 病情不受控制時更會出現嚴重脫水和昏迷等情況。 糖尿病會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。

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責任編輯：羅嘉欣

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