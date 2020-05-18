【開心速遞】「藍浩信」第8次參演《愛回家》　「再版王浩信」林俊其與港姐冠軍陳曉華傳緋聞【有片】

▲ 比親細佬更似王浩信，餅印林俊其曾演其替身。

昨晚（5月17日）播出的《愛．回家之開心速遞》，講述由沈可欣飾演的葉碧嘉嫌男友鐵面陳（王致狄飾）不夠善解人意，後來邂逅一名年輕男子「藍浩信」，對方溫柔體貼更對她照顧萬分，本以為對方是一段新姻緣的葉碧嘉發現，藍浩信對她釋出好意全因為她跟其過世母親非常相似。

飾演「藍浩信」的演員與王浩信的外貌有九成相似引熱議。其實「藍浩信」是現年24歲的林俊其（Kris），他比王浩信的親弟弟王瑋彤更像Signal Wong！事件林俊其曾擔任王浩信的替身，更曾在劇集《兄弟》演年輕版王浩信

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▲ 藍浩信在劇中自稱「Signal」。（影片截圖）

▲ 林俊其某些角色跟王浩信確實非常相像。（影片截圖）

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林俊其與王浩信撞樣

去年才在無綫藝員訓練班畢業的林俊其，今年只24歲，不過他早於2017年已在劇集《踩過界》內，擔任王浩信的替身。

後來，他又在劇集《兄弟》中擔演王浩信飾演的張非凡年輕版，另外兩套還未播出的劇集《極道怪咖》以及《踩過界II》中，二人亦有合作。

▲ 與王浩信真身的合照。（instagram圖片）

因為林俊其與王浩信撞樣，所以有觀眾更誤以為林俊其是王浩信的親弟弟王瑋彤（Tony）。

Tony曾參加過2016年的香港先生，但當時因為壓力太大身體出現問題而退賽，亦有觀眾指林俊其比王瑋彤更加像王浩信。

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▲ 林俊其曾拍攝「原來只因深愛著」的MV。（影片截圖）

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林俊其第8次演《開心速遞》

林俊其在今次《開心速遞》因「藍浩信」一角遭受注目，但其實他已是第8次客串《開心速遞》劇。

▲ 早前在《開心速遞》中以「盲俠」造型示人。（instagram圖片）

過去，他曾在劇中演「大四喜主持」、「勁靚天使星級評判」、遊客、保安等角色，早前亦曾在劇中扮「盲俠」，令熊心如（蘇韻姿飾）誤以為他是盲人上前幫忙，但其實對方只是在進行拍戲。

此外，林俊其於去年初被影到與2018年度港姐冠軍陳曉華拍拖到嘉年華遊玩傳出緋聞，不過此後未有再見二人就緋聞作出回應。

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