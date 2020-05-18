【香港第4間分店】驚安の殿堂落實登陸將軍澳　澳南海岸Monterey Place2.5萬呎舖即將開幕

▲ 驚安の殿堂香港第4間分店落實登陸將軍澳Monterey Place。

受新冠肺炎疫情影響，不少店舖也捱不住紛紛結業，不過日本超市「驚安の殿堂」（DON DON DONKI）在本港逆市擴充。日前有消息指「驚安の殿堂」在香港第4間分店將選址豐泰地產旗下將軍澳「澳南海岸」商場Monterey Place的1樓全層。近日有網民拍攝到該舖位目前圍板裝修，標示「Coming soon」，落實登陸將軍澳區，並即將開幕。

該網民在facebook群組「將軍澳主場」上載相片多張分店裝修，不少網民也留言表示相當期待。消息指，驚安の殿堂將軍澳Monterey Place分店面積約2.5萬平方呎，月租料約50萬元，預計在第四季開業。Monterey Place商場鄰近將軍澳港鐵站A2出口，網民指約步行8分鐘即可抵達商場。

▲ 將軍澳分店目前正在裝修（相片獲‎Alice W Chan‎ 授權使用）

近日另有消息指，「驚安之殿堂」正洽租位於皇后大道中100號地下及地庫的舖位，該地舖連地庫的總面積約有1.78萬平方呎，估計月租需約120萬，較高峰期跌5成，預計快將成事。該舖位上手由東方錶行租用多年，東方錶行於去年遷出。

不過，「驚安之殿堂」回覆TOPick記者查詢時則表示未有相關資料。據資料顯示，近年登陸香港的「驚安之殿堂」已先後於尖沙咀、荃灣、銅鑼灣及將軍澳等區開業。

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責任編輯：陳珈希