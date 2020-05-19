認清銀屑病與濕疹 影響超越皮膚表面

銀屑病（又稱牛皮癬）與濕疹，都會在皮膚表面出現明顯病徵，加上病情時好時好壞，令大眾容易把兩者混淆，若銀屑病關節炎患者延誤治療, 可導致關節變形。事實上，銀屑病與濕疹的病徵和影響究竟有何不同？

很多人聽到「牛皮癬」有個「癬」字，就覺得是具傳染性的皮膚病，甚至會因而遠離患者，擔心自己被傳染。香港大學內科學系名譽臨床助理教授皮膚及性病專科陳俊彥醫生指，雖然「癬」在醫學上是指真菌感染引起的皮膚病，但銀屑病並不是由真菌感染引起，不具傳染性質，屬於免疫系統失調，病因與先天的基因遺傳及後天的環境因素有關。

痕癢以外 從鱗屑及位置分辨

銀屑病與濕疹雖然相似，不過陳醫生指出濕疹的痕癢問題一般較嚴重，但銀屑病不一定會發生痕癢問題。

除了透過痕癢問題辨別銀屑病，陳醫生還指出數項分別：「第1，濕疹患者出現紅疹的邊界較模糊，而銀屑病患者的紅疹與正常皮膚邊界分明；第2，銀屑病皮膚表面有紅色斑塊及蓋有多層的鱗屑，相對，濕疹的鱗屑較厚和較粗糙，呈現偏灰色或黃色；第3，濕疹多數在關節內側的皮膚表面出現問題，而銀屑病大多在關節外側的皮膚表面；第4，銀屑病患者甚至會出現指甲變型或離甲的問題。」

銀屑病關節炎須及早治療

銀屑病成因與免疫力失調有關，導致皮膚增生，引起紅腫斑塊及被銀白色皮屑所覆蓋，故稱為銀屑。除了受外觀影響，當中部分銀屑病患者更會受關節炎影響，又稱「銀屑病關節炎」。

陳醫生分享，銀屑病患者通常皮膚先出現問題，過一段時間便會出現關節問題，如出現腫脹、疼痛和僵硬，甚至「晨僵」；亦有少數患者先出現關節炎症，再到皮膚出現問題。

「若延誤治療，關節可能會變型，造成永久的關節傷害，可能連日常如廁、拿筷子、扣鈕的簡單動作都會受影響；而皮膚方面，嚴重者可導致紅皮症，引起患者全身9成以上皮膚紅腫、發炎和脫皮。」他續指，銀屑病不能完全根治，患者必須定期靠治療控制病情，中度至嚴重的銀屑病患者要穩定病情，否則長遠來說可能會出現心血管的併發症。

口服標靶藥及生物製劑針對性高

隨着醫學進步，口服標靶藥及生物製劑成為銀屑病關節炎療法的一大突破，有別於傳統的口服藥物，會針對中和體內部分跟銀屑病關節炎相關的發炎因子。

陳醫生解釋，新型口服標靶藥及生物製劑比傳統藥物針對性高，療效亦較高，「舊式藥物同時會影響自身免疫系統，增加感染風險，亦有機會影響肝和腎的功能，但新式治療例如口服標靶藥及皮下注射的生物制劑將與銀屑病關節炎有關的發炎因子中和，而不會影響其他方面的免疫系統。」

銀屑病關節炎患者體內有過多引發炎症的細胞因子，以致免疫系統失衡。而在新型藥物中，有適用於JAK路徑的口服標靶藥（JAK激酶抑制劑），在JAK路徑針對阻礙多種引發炎症的細胞因子激活，減少更多發炎因子的釋放，對緩解炎症起到重要作用，繼而減少對關節的損害，達致控制病情。

除藥物治療，陳醫生亦建議患者注重均衡飲食，以及做適量的伸展運動和幫助心肺功能的帶氧運動。

▲ 香港大學內科學系名譽臨床助理教授皮膚及性病專科陳俊彥醫生

（資料由陳俊彥醫生提供）