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【BB KOL】Coffee林芊妤憂囝囝有虛榮心　預告翟伯伯2歲「光榮引退」KOL界

娛樂 16:45 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

Coffee囝囝翟伯伯深受網民歡迎。

靚媽林芊妤（Coffee）的19個月囝囝「翟伯伯」翟德彥，因可愛的笑容和肥胖得意的身型，在IG上吸納有14萬「信徒」。不過林芊妤（Coffee）已經透露「翟伯伯」即將「光榮引退」，令不少粉絲感到不捨。

Coffee早前在翟伯伯的IG發文表示：「今日19個月啦 仲有幾個月呢個IG就可以光榮引退 唔駛再活在女魔頭嘅鏡頭下 可以隨心所欲咁出糧飲奶奶。」

【BB飲食】Coffee分享健康BB餐單　林芊妤餵母乳貼士︰媽媽需夠營養維持奶量

翟伯伯全身都是戲。（取自翟伯伯IG）

Coffee接受TOPick訪問時表示，現在愈來愈多人認識翟伯伯：

和他出街有一半人會找他影相，以前只會找我影，但現在出街，很多人會說：『伯伯好得意，可不可以和他合照。』我是不介意的，不過不希望他有個特別的童年而沾沾自喜。

Coffee經常為翟伯伯配文。（取自Coffee IG）

【撞樣卡通】林芊妤囝囝IG吸十萬粉絲　「翟伯伯」未夠1歲已成網紅

重開翟伯伯IG靠一個因素

對於翟伯伯「退休」，令不少粉絲大感不捨，但會尊重Coffee的決定，所以Coffee以預告方式，讓粉絲們慢慢消化：「其實BB仍然會在我社交媒體出現，只是不會再有自己獨立一個IG，因為始終他慢慢長大，這個決定是我和老公一起決定的。」

早前翟伯伯為Coffee化妝。（取自Coffee IG）

Coffee也沒想到當初只為紀錄翟伯伯成長，沒想到會受歡迎：「當初開IG時，沒想到他會這麼受歡迎，當他突然之間很多人喜歡的時候，又會擔心他年紀太小，有虛榮心。所以決定2歲的時候，他開始「識嘢」就會低調，讓他有正常小朋友的生活，不要出街有人會找他影相，為他心智發育考慮。」

不過Coffee公開一個原因，會讓翟伯伯IG重開：「伯伯2歲時停用個人IG這個決定念頭很早已經決定，但可能生第二個的時候會再用。」

小鮮肉翟伯伯。（取自翟伯伯IG）

翟伯伯模仿力驚人

隨著翟伯伯長大，Coffee和囝囝的相處方式亦有所改變：「他現在已經可以用語言表達，我已經發現我從前替他下的標題是沒錯的，他真的是這樣性格的人，哈哈！但他現在懂得溝通，更加要在他面前做榜樣，他很快會模仿大人的行為和動作，真的要很小心。」

翟伯伯會模仿Coffee的瑜伽動作用。（取自翟伯伯IG）

說到翟伯伯的模仿能力，Coffee認不住爆老公料：「有次我老公開玩笑用球掟我，然後BB立即照做，真的學得很快！」

未來翟伯伯仍然會不定期在Coffee的社交媒體出現，而翟伯伯健康快樂的成長，對喜歡翟伯伯的粉絲來說便是最好的禮物。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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