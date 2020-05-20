【在職媽媽】Home Office忙過返工早上如打仗　日本媽媽拍片記錄湊仔的一天

▲ 有日本在職媽媽拍片記錄了湊仔的忙碌日常。

在職媽媽不易做，有不少媽媽選擇做freelance有收入兼可彈性湊仔，但經過數個月的Home office後，不少媽媽都大嘆慘過返工。有從事freelance工作的日本媽媽拍片記錄了湊仔日常，沒有請工人，每朝4時半便起床為丈夫和孩子返工返學準備，每日早上做家務如同打仗。

日本媽媽Muji Seikatsu育有2名年幼孩子，一家四口居於寸金尺土的東京都的窩居，沒有請工人。媽媽為照顧一家四口從事freelance工作，但她非常自律，沒有因湊仔而影響工作時間，完美平衡工作與家庭。

▲ 媽媽每朝4時半起床，點一支白檀香，讓孩子起床後享受淡淡清香。（影片截圖）

媽媽每日早上是最忙碌的時間，她清晨4時半起床，至下午1時沒有一刻停下來。當部分熬夜的年輕人仍未入睡時，她已摸黑起床梳洗，打開小夜燈、點一支白檀香，讓丈夫和孩子起床後可以享受淡淡香氣的早晨。

全職媽媽絕非「在家歎世界」 90後媽媽拍片記錄24小時湊仔時間表

▲ 媽媽起床後，會先處理一下工作。（影片截圖）

每日4:30am起床先飲暖水養生

她很著重養生，每天早上她會煲一壺白開水，讓一家人都先喝一杯溫水補充水分，對身體有莫大好處；其後她會再泡一杯梅子醬茶，有預防感冒、清熱解毒的功效。

【公務員苦況】疫情下連累OT至深夜 公務員媽媽Home Office湊哭鬧兒感崩潰

約5時，她會先處理一些工作。不少打工仔都經歷過，前一晚總收到老細的短訊，在正式上班前最好先處理一下。

▲ 日式早餐必備孩子最愛的納豆。（影片截圖）

6am煮早餐 孩子睡到7am

至6點天微光，媽媽開始為一家四口煮日式早餐。她每晚都會先處理及分類好食材放入雪櫃，翌日就可直接取用。日式早餐比較繁複，要在鍋上煮米飯、做味噌湯，把白菜切成小片放入湯鍋內煮；還有攪拌孩子最愛吃的納豆。

▲ 食完早餐，洗碗好痛苦。（影片截圖）

爸爸和孩子睡到7時起床，此時早餐已經準備好，爸爸負責幫孩子梳洗後一起食早餐，孩子不知道豐盛的早餐背後，是媽媽一大清早的忙碌換來的，但媽媽見孩子食得開心，一切也值得。

8am送返學 9am開工

同時間，丈夫幫孩子換衫執拾東西送返學，媽媽就開始做家務，先洗一大堆碗碟及鍋具、洗衫、抹地，在洗衫的時間，媽媽偷時間做簡單的瑜伽鬆下筋骨。

▲ 洗衫的同時，媽媽會做簡單瑜伽鬆一鬆。（影片截圖）

洗完晾衫後，媽媽才幫自己做簡單護膚，化上淡妝，9時正就到電腦前工作，做到下午1時煮午餐。由於丈夫返工地點近，會回家一起食午餐。

午飯後，媽媽繼續工作及去買餸，到孩子放學，媽媽又有新一輪工作與家務之間作戰。

更多日本媽媽日常分享，即睇︰

照顧14口超級大家庭日睡3小時 日本超人媽媽湊12名子女兼返工

【慳錢理財】日本媽媽新興簡易慳錢法 每周設「禁買日」減購物慾年慳18萬

【美麗人妻】日本媽媽抱1歲兒受訪一夜爆紅 網民力捧當美妝YouTuber︰絕美側面【多圖】

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲