【天后減肥】鄭秀文推介減肥湯梁漢文7日減6磅　營養師點評「極速縮水」餐單【附詳細意見】

▲ 營養師評鄭秀文和梁漢文推介的「極速縮水」餐單。

天后鄭秀文曾推介「縮水減肥雜菜湯」，梁漢文最近按此餐單成功減肥，7日減了6磅，體重由155磅降至149.4磅。到底這個餐單有何功效，是否人人適合？TOPick為此向「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria），分析餐單的利弊，講解食物營養價值、功效，拆解減肥迷思，提供健康瘦身貼士。

梁漢文分享的雜菜湯

▲ 梁漢文分享的雜菜湯。

7日縮水餐單及營養師意見

註冊營養師Gloria表示，這個餐單的熱量低於700卡路里。根據衛生署，女士每日需要 1800至2400卡路里，男士需要2250至3000卡路里。基於餐單熱量較低，體重自然會快速下降。

雜菜湯營養價值

Gloria表示，雜菜湯含有以下營養及功效：

含有豐富鉀質，有助排走身體多餘的鹽分，從而減少水腫。

含有豐富纖維，有助增強飽肚感。

含有多款抗氧化營養素。

她續指，蕃茄可說是一種廉價「護膚品」，並有以下好處：

含茄紅素和維他命C，有助保持血管健康有彈性，更可減少紫外線對皮膚的傷害。生食和熟食蕃茄各有各好處。

用少量食油烹調，可釋放出茄紅素，增加吸收率，有助降低患上前列腺癌和乳癌的機會。

不攝取澱粉質有助減肥？

Gloria指，攝取較少澱粉質，會令身體燃燒肌肉的醣原，同時醣原伴隨的水份也會一起流失。減肥初期攝取較少澱粉質，會導致身體水份流失，體重好像快速下降。

由於蛋白質和熱量過低，以致身體流失肌肉，體重也好像快速下降。

肌肉有助燃燒脂肪，日後減慢身體燃燒脂肪的速度，恢復正常飲食後體重會極速反彈。

跟餐單減肥要注意甚麼？

Gloria指，熱量過低會引發副作用，譬如：疲倦、頭暈、血糖不穩 、工作能力及專注能力下降。

身體較容易缺乏優質脂肪酸、奧米加三脂肪酸、維他命 B雜、鐵質、鈣質等元素，可能導致營養不良。長期下去，會導致免疫力下降、經期流量減少、面色蒼白、手腳冰冷、脫髮、皮膚乾燥暗啞。

減肥不宜吃提子、西瓜、香蕉？

Gloria解釋，提子、香蕉的糖分較高，為了控制熱量，所以要減少份量。

但她指，一隻香蕉其實只有大約105卡路里，約有3克纖維，可增強飽肚感，而且有豐富鉀質去水腫，所以一般減肥人士也適宜進食。

餐單人人適合？

Gloria表示，平日飲食習慣不同的人士，按此餐單減肥，身體可能會出現以下情況：

長期不吃菜人士：突然吃很多的話，有機會因為消化不良而胃痛、肚脹、肚瀉。

多吃菜但少飲水的人士：有機會便秘。

只吃菜、完全不吃澱粉質和肉類的人士：有機會疲倦、脾氣變差、不夠蛋白質而流失肌肉、免疫力降低，也會因為不夠能量和卡路里，到時真的變成「臉如菜色」了。

糖尿病人士：血糖會過低。

腎病人士：身體有過多鉀質，難以排走，有可能引致心律不整甚至休克。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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記者：黃泳欣