【醫生爸媽】陳沛然一晚做6個「手術」　為3愛女縫針搶救動物公仔：幸未有老花

▲ 陳沛然為6隻公仔做縫針手術。

醫生每天爭分奪秒搶救生命，隨時一天面對多個手術。立法會議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然，近日更在女兒的要求下，於家中緊急「執刀」做手術，背後故事非常窩心。

陳沛然醫生昨日（21日）更新網誌「醫生爸爸愛足球」，以「今晚做了6個手術」為題，本以為是抒發在醫院忙得不可開交的情況，但原來卻是他回家後，被3名千金拉住，要求他幫6隻動物公仔緊急縫針。

▲ 公仔有不同程度的損傷。（陳沛然網誌圖片）

為6隻受傷公仔縫針

從陳醫生上載的照片可見，原本6隻公仔有多處「受傷」，部分更爆線漏出棉花。陳醫生運用為病人縫針的技巧，用上不同顏色線修補公仔，最後順利「救活」它們，回復可愛的面貌。

要穿針引線，幸好未有老花。手術成功，女兒們滿意。

▲ 陳沛然成功令6隻公仔「重生」。（陳沛然網誌圖片）

不少網民紛紛大讚陳醫生是好爸爸，「做陳醫生的女兒太幸福啦」、「點解6個病人約埋同一個期做手術啊」、「公仔科聖手」，亦有人讚揚陳醫生毅力驚人，「工作安排妥當，還有時間做運動，照顧，陪伴家庭，但記緊多休息」。

▲ 被女兒當作玩偶般「打扮」也是常事。（受訪者提供）

與愛女關係親密

陳醫生3名女兒分別12歲、9歲和7歲，他過往接受TOPick訪問時提到，他雖然同時兼顧立法會議員和醫生職務，但他盡量每晚10時前回家，與女兒講睡前故事、假日會安排行山、踏單車等家庭活動。

父女的關係一向親密，在新冠肺炎疫情停課期間，陳醫生每天早上都會叫醒女兒在家裡做早操，陪跳Kpop、健康舞，更用小桌子自製乒乓球桌，為女兒提供做運動的動力。不過，作為要出入醫院的醫生，陳沛然在家中亦小心防疫，與女兒保持1.5米社交距離，並只能「隔空」扮抱。

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責任編輯：林愛娜