【腹膜炎】男子亂挖肚臍致流膿　患腹膜炎服用抗生素15天無效需切除肚臍

▲ 一名男子因亂挖肚臍致流膿，並引發腹膜炎需做手術切除肚臍。

肚臍不可以亂挖！近日有台灣醫生分享病例指，一名40多歲男子平日習慣挖肚臍，甚至挖至流膿，引發腹膜炎，服用抗生素15天也無效，最終要做手術切除肚臍。醫生表示，腹膜炎可引發急性壞死性胰臟炎，死亡率或高達80%。

台灣TVBS節目《健康2.0》會邀請醫生分享病例，中山附醫家醫科醫生陳欣湄在最近一集分享腹膜炎的病例。她表示，該名40多歲男子因為臍尿管閉鎖不全，亂挖肚臍而受感染，引發腹膜炎。此外，她又分享個案指，一位伯伯多日來也無食慾，後來突然肚痛、冒冷汗，肚痛至難以忍受遂往求醫。醫生指伯伯的膽囊破裂多日，並已局部化膿而引發腹膜炎，最終伯伯住院多日，注射抗生素才能保命。

陳醫生指出，食慾不振、嗜睡也屬於腹膜炎的輕微症狀。若因大腸破裂、急性壞死性胰臟炎等情況引發腹膜炎，死亡率可高達80%。台灣衛生福利部南投醫院資料指出，腹膜腔是一個無菌的環境，細菌若進入腹膜腔則腹膜會受到感染即造成腹膜炎。

腹膜炎三大主要症狀

台南市立安南醫院副院長許秉毅於節目中教大家分辨腹膜炎和普通肚痛。他指出，腹膜炎主要有以下三大症狀，

1.一郁動就痛得不能站立。腹痛至走路時牽扯到肚皮或腹膜，也十分疼痛，令病人不敢郁動，經常躺臥床上。

2. 按壓肚子時，感覺僵硬，腹部肌肉因為痛楚而收縮，因而令肚皮僵硬；

3. 有反彈痛，按壓肚皮時會感到疼痛，放開手那刻的反彈令痛楚加劇。

他提醒，若疼痛難當，要立即去醫院急症室求診。

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責任編輯：羅嘉欣