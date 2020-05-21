【法庭】質疑沙中綫調查報告內容　中科興業入稟申覆核撤銷報告

▲ 中科興業潘焯鴻就沙中綫調查報告入稟申請司法覆核。（ 曾耀輝攝）

港鐵沙中線紅磡站擴建工程於2018年傳出偷工減料醜聞，其後被揭發有鋼筋被剪短，調查委員會最終報告指不影響車站結構。工程分判商中科興業今（21日）入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭頒令撤銷委員會報告及重新聽證，指委員會前年進行聆訊時，中止中科對工程監工的盤問，又指委員會沒有盡責調查，反而跳出職責範圍，直接判斷結構安全。

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中科興業董事總經理潘焯鴻今於高等法院外表示，獨立調查委員會的最終報告雖然譴責承建商禮頓建築、港鐵公司及提及政府須責任，但實際上卻是「明鬧暗幫」，報告中多處掩蓋3者的刑事及民事責任。

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潘焯鴻續指，委員會阻止抽出事件中的犯事者，於2018年12月的聆訊中，一名監工能認出剪短鋼筋的工人身份，但聆訊法官卻以調查目的並非調查刑事或民事責任為由，阻止中科一方盤問該監工。

▲ 潘焯鴻在高等法院外表示，獨立調查委員會的最終報告是「明鬧暗幫」。（曾耀輝攝）

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潘又指報告在數據上混淆視聽，指委員會的調查完全基於港鐵在2016年6月15日公佈的資料，當中只計算出約4萬顆螺絲母掉出，但根據中科興業的調查約有6.9萬顆螺絲母掉出。潘表示，無法接受報告所指站內結構安全一說。

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記者：王仁昌