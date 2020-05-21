藉查案要求折扣價獲名牌貨　女警被控公職人員索取利益等罪保釋候訊

▲ 女警李倩華今到西九龍裁判法院應訊，准保釋候訊。（程志遠攝）

29歲女警員涉調查1宗懷疑詐騙案時，向名店女職員收取利益作為查案報酬，包括以折扣價獲得名牌手袋、名牌運動鞋及珠寶等，女警及兩名女職員均被控，案件今（21日）於西九龍裁判法院提堂。女警被控公職人員索取利益等共5罪，兩名前女職員則被控向公職人員提供利益罪，3名被告暫時毋須答辯，案件押後至7月16日以索取文件，被告准保釋候訊。

女警向報案人「搲折頭」買員工價耳環及波鞋 遭廉署起訴



被告李倩華（29歲），報稱警員；被告梁慧嘉（45歲），時裝公司前部門經理及庄澳琳（31歲），珠寶公司前文員。



李被控4項公職人員索取利益及1項公職人員接受利益罪。4項公職人員罪指她身為公職人員，即香港警務處女警員，分別於2017年9月20日及2018年1月15日向莊詩敏索取1項優待，形式為以折扣價取得Chanel及Celine手袋。另於2017年11月22日向梁慧嘉索取1項優待，形式為以員工折扣價取得1對Gucci運動鞋；以及於2018年1月8日向黃珊珊索取1項優待，形式為以折扣價取得Nicolas & Bears的產品，作為調查1宗案件時傾向於優待莊的誘因或報酬，或進行調查工作的誘因或報酬。

▲ 第三被告庄澳琳（中）今到庭應訊。（林欣樂攝）

李另被控1項公職人員接受利益罪，控罪指她於2018年2月11日，從庄澳琳於2018年2月11日接受1項優待，形式為以低於市價的價格取得1對耳環。



梁慧嘉及庄澳琳則各被控1項向公職人員提供利益罪，控罪指梁於2017年12月13日向李提供1個優待，形式為以員工價獲得Gucci運動鞋。庄則被控於2018年2月11日，向李提供1項優待，形式為以低於市價的價格取得1對耳環。

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記者：林欣樂