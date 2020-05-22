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【減肥大作戰】營養師推介低卡低鈉去水腫羅宋湯　有助減肥延緩衰老【附製法】

保健美顏 10:17 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

薯仔、紅蘿蔔、洋蔥、西芹和椰菜也是高鉀蔬菜，有助去水腫。（iStock圖片）

喝羅宋湯也可以去水腫！「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）表示，據香港消委會的調查，所有西湯中以羅宋湯的鹽分最高，飲用一碗240毫升的羅宋湯，就已攝取1955毫克鈉質，接近全日鈉質上限的一半，再加上主餐的鹽份，想不水腫也很難！為此，她介紹一款低卡低鈉「去水腫」羅宋湯，適合減肥人士飲用。

Gloria表示，若依照她的食譜烹調，便可以把高鹽份的羅宋湯變為「去水腫湯水」！這個食譜加入了大量高鉀質蔬菜，包括薯仔、紅蘿蔔、洋蔥、西芹和椰菜。加上不用高鈉質的高湯，可進一步減少因鈉質而引致手腳浮腫的情況。這個湯水比起茶餐廳的羅宋湯更能突顯蔬菜的鮮甜味，不妨一試。

羅宋湯

準備時間：10分鐘
燉煮時間：30分鐘

材料（4人份量）

  • 瘦牛肉：320克
  • 盒裝番茄粒：1盒 (500克)
  • 薯仔：1個
  • 洋蔥：1個
  • 紅蘿蔔：1條 (7寸長)
  • 椰菜：1/2個(細)
  • 西芹：1條
  • 糖：2茶匙
  • 月桂葉：2片
  • 水：2-3碗
  • 油：2茶匙

做法

  • 1.牛肉洗淨，瀝乾，切片。
  • 2.洋蔥去衣，切小件。
  • 3.薯仔、紅蘿蔔削皮，切小件。
  • 4.椰菜切成適當大小，洗淨，瀝乾。
  • 5.西芹洗淨，切粒。
  • 6.燒熱易潔鍋，下油，把洋蔥下鍋炒至半透明。
  • 7.依次序把紅蘿蔔、西芹、薯仔、椰菜下鍋同炒。
  • 8.加入牛肉塊炒勻。
  • 9.加入盒裝番茄及月桂葉。
  • 10.最後注入滾水，把所有材料蓋過。大火煮5分鐘煮滾後轉小火煲30分鐘。即成。

煮食小貼士 

1.把材料切成小粒，可以減省煮食時間。

2.牛肉不用預先汆水，以免流失營養，如鐵質。

3.月桂葉可增加湯的香味，可隨自己的喜好而省略。

4.這個蔬菜湯含有豐富纖維，有助排走腸道內的廢物。更含有豐富的抗氧化營養素，如蕃茄的茄紅素、紅蘿蔔的胡蘿蔔素、洋蔥和椰菜的琉化物，所以對延緩衰老、抗癌和心血管健康都有一定作用。

營養分析（每份）

  • 熱量：258卡路里
  • 碳水化合物：25.1克
  • 蛋白質：21.8克
  • 脂肪：7.9克
  • 纖維：4.0克

食譜獲註冊營養師謝詠瑩授權轉載

---------

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebookinstagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：黃泳欣

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