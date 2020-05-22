【食物中毒】港產洪瑞珍三文治廠房涉無牌經營　7人進食後嘔吐腹瀉疑食物中毒

▲ 7人進食「洪家手作─洪瑞珍三文治」後嘔吐腹瀉疑食物中毒。

衞生防護中心昨（21日）調查2宗懷疑食物中毒個案。7人日前進食在荃灣南豐中心購買的「洪家手作─洪瑞珍三文治」後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。食安中心跟進調查時發現，涉事三文治供應商的食物製造工場涉嫌無牌經營，現已向有關負責人提出檢控。

衞生防護中心指，首宗個案涉及4名女子，年齡介乎6至54歲。她們於5月20日進食同日於荃灣1樓A56舖「洪家手作─洪瑞珍三文治」購買的三文治，約8至12小時後陸續出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等。

第二宗個案涉及3名女子，年齡介乎5至34歲。她們同樣於20日進食同一間店舖購買的同一品牌三文治，約7至14小時後出現類似病徵。

所有受影響人士均已求醫，無須入院，現時情況穩定，衞生防護中心正繼續調查。

另外，食物安全中心跟進事件時發現，該食物製造廠房涉嫌無牌經營，已向有關處所負責人提出檢控。中心亦已指令有關處所停止製作及售賣有關三文治。

中心呼籲，巿民不要食用該款三文治，不論批次及口味，業界如持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售。

「洪家手作」與「洪瑞珍」關係複雜

「洪家手作－洪瑞珍二代」於19年10月開始在香港設置工場。香港區總代理周瑩瑩（Yandy）曾接受TOPick訪問時指，「洪家手作」創辨人洪毓姍是洪瑞珍的後人，洪瑞珍的台灣分店由7個兄弟姐妹所開，他們一直都為商標問題起爭執，而與Yandy合作的洪毓姍小姐的確是洪氏二代，只是洪瑞珍對於商標註冊權有傳統的「傳男不傳女」思想，因此她最後自立門戶及改名「洪家手作」。

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台灣洪瑞珍今年8月登港

對於疑似食物中毒，台灣洪瑞珍三明治創始店澄清，洪家手作與洪瑞珍品牌並無任何關係。在台灣及香港地區以「洪家手作洪瑞珍三明治」，或「洪家手作洪瑞珍二代店」為名開設店舖，仿冒洪瑞珍品牌，混淆欺騙消費者。

另透露台灣洪瑞珍品牌將於2020年8月正式登陸香港，屆時將使用中央工廠，全程冷鏈配送店面，冷藏櫃七度以下保存品質。

責任編輯：楊宛茜