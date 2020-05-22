【律師型媽】棄厚職跳出Comfort Zone創業開網店　只為出席15歲兒子每場籃球賽

▲ Astor創業只為有更多時間陪伴兒子成長。

父母都希望孩子勇於嘗試，要跳出「comfort zone」，但其實大人自己都很難跳出框框，工作愈穩定的專業人士，就更難作出改變。不過，律師出身的型媽陳倩敏（Astor），卻放棄在美國上市公司副總裁的職位，與同為律師的友人創業，身兼法律顧問及服裝網店店主，她表示，這不是甚麼偉大的創業新思維，一切都只是為了兒子。

在法律界打滾多年的Astor，一度在一間美國上市公司升至副總裁一職。不過，她卻在事業高峰退下來，在2016年創辦了法律顧問平台Solution in One，為初創企業建立一個共享的法律團隊。同時，她與同為律師的友人嘗試新跑道，開設服裝網店「May16」。

▲ Astor與兒子關係甚為親密。（受訪者提供）

出席兒子每一場籃球賽

Astor近日在facebook專頁分享心聲，她表示，令她放棄副總裁職位的，只有兒子。兒子很喜歡打籃球，她希望支持兒子每一場籃球賽，但她之前的工作經常要出差，辦公時間非常忙碌，錯過了很多場比賽。

我知道他很努力練習，和隊友互相支持，進步了很多。作為媽媽，心中覺得非常慚愧。還記得自己的小時候，我參加音樂比賽，媽媽甚少來支持，我到現在還記得。我真的不想留下這個印象給阿仔。

▲ Astor（右）與同為律師媽媽的拍擋Blanche（左）合作開網店。（陳智良攝）

最終，她決定離開工作崗位，自己創業，建立彈性工作時間。自始她沒有再缺席過任何一場球賽，家庭及工作更易取多平衡。

其實他願意讓我去睇波，讓我去為他和隊友打氣，給我機會買水和零食給所有隊友，當然去啦！有幾多去幾多！

想知道更多Astor的創業故事，即睇「飛甩律師保守老土形象 靚媽開網店賣衫營業額過百萬」。

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責任編輯：林愛娜