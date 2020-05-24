【食用安全】攝入過量錳或引發神經系統疾病　嚴選高耐腐蝕性及耐銹不銹鋼煲

▲ TOPick嚴選6款高耐腐蝕性及耐銹不銹鋼煲。

不銹鋼煲容量大、耐煮、傳熱快，不少人家中都會常備一個煲湯。一個好的不銹鋼煲，最重要就是耐銹及耐蝕。TOPick搜羅市面上各大廚具品牌，為大家精選出6款耐銹及耐腐蝕程度較佳的不銹鋼煲，最平$269就有交易。

標明18/8或18/10較耐銹耐蝕

不銹鋼是一種合金材料，主要成分是鐵，如鉻(chromium)的含量超過10.5%，便可稱為不銹鋼，另外還有鎳(nickel，讀音聶)、錳(manganese)及其他不同元素製成，不同元素比例製成的不銹鋼有不同特性。若人體攝入過量的錳，可能引發神經系統疾病，例如可能令人記憶力衰退。

購買不銹鋼煲前，不妨檢查產品說明的耐腐蝕程度。消委會《選擇》月刊曾教消費者如何睇標籤，不銹鋼煮食用具或會顯示3位數字，如200、300及400等，這是美國鋼鐵學會的分類法，能標示不銹鋼中鉻、鎳及錳的大約含量。

這些元素比例不同會令不銹鋼有不同特性，如304不銹鋼又稱18/8 或18/10，即內含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳。消委會指，這種不銹鋼含鎳量較高，有較佳的耐銹性及耐腐蝕程度，較耐用。

而標示316的不銹鋼有更高鎳含量，亦因為加了鉬而提升其耐鹽性，但售價較貴。另外430不銹鋼又稱18/0，即含18%鉻，但鎳含量則近乎零，耐銹能力較差，主要用於餐具。

更詳盡教學，即睇【下一頁：銹鋼廚具編碼大拆解】

TOPick比併市面上各大品牌，找出6款有標示18/8或18/10的不銹鋼煲：

孖人牌不銹鋼煲最貴

孖人牌Zwilling Prime不銹鋼煲是6款之中最貴，4L售價為$2399，2L售$1799。鍋身、鋁盤及鍋底有3層包覆式結構，同樣採用18/10不銹鋼。Lagostina的22cm不銹鋼高身湯煲售價$2338，而20cm的則是$1788，採用18/10不銹鋼，官網列明耐用防撞，而且有特厚5層鍋底。

美亞ESSTEELE PER SEMPRE系列均採用18/10食用不銹鋼，砂光處理不易刮花。其中26cm湯鍋容量相等於7.6公升，現時在官網上購買有折扣，售價為$1,679，相對於7折發售。

▲ 牛頭牌不銹鋼煲底有「18/10」密碼。（徐穎彤攝）

牛頭牌Excite不銹鋼加厚底系列全部採用18/10優質不銹鋼，並且有不同容量可供選擇。其中雙耳煲的容量有24cm(8.5L)、26cm(10.6L)及30cm(15L)，售價分別為$768、$828及$998。

平價日本城用料媲美孖人牌

較為便宜的選擇有特福及日本城的EZ Cook。特福24厘米不銹鋼雙耳煲同樣使用18/10優質不銹鋼材質，鍋身厚度0.6cm，網上價格為$398。底部使用星型防變形設計，減少熱脹冷縮的損傷，聲稱比一般鍋底耐用2倍。

▲ 日本城EZ Cook的煲身上已有貼紙列明採用18/10不銹鋼。（徐穎彤攝）

最便宜是日本城EZ Cook 304不銹鋼雙耳煲，24cm(5L)售$269、26cm(7.5L)售$299、26cm(9L)售$319，編碼為18/8。按消委會建議，18/10和18/8的鉻和鎳比例，屬同級，抗銹能力較佳。

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責任編輯：徐穎彤