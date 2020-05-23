【軟糖鯁喉】4歲男童食軟糖鯁喉送院途中身亡　醫生：首5分鐘是救人黃金時間

▲ 4歲男童食軟糖鯁喉送院途中身亡。

小朋友鯁喉可大可小，馬來西亞一名4歲男童，疑因食軟糖時鯁喉，家人隨即將她送院搶救，惟途中氣絕身亡。有醫生提醒，首5分鐘是救人黃金時間。

據馬來西亞媒體報道，據當地警方稱，事發於前晚9時許，納閩區發生一名4歲男童鯁喉事故，當接報後迅速趕往現場並展開調查。據該名男童母親指，兒子在事發前向她討軟糖吃，

男童吃了軟糖後，母親發現兒子不對勁，原來兒子被軟糖哽在喉嚨，母親試圖幫兒子取出軟糖但不成功，於是緊急帶男童到醫院，惟送院途中已身死。當地警方將此案列為猝死案。

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專家教急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法：

第1招：

小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：

若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：

小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：

一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

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大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。

常見高危食物

本港過往也有兒童因為進食時鯁喉而窒息。綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：提子、麻糬、丸類食物、湯圓、年糕、糯米飯、蒟蒻、啫喱、果仁、花生、糖果、角仔。

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責任編輯：羅嘉欣

