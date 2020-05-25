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【早日康復】劉松仁被傳中風後現身好友飯局　米雪為松哥報平安：老友記都很疼他

娛樂 11:44 2020/05/25

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米雪透露劉松仁狀況愈來愈好。

70歲劉松仁早前被媒體拍到要撐着拐杖走路，身體狀況似欠理想，松哥並被指曾出現強烈手震及口齒不清的情況，劉松仁因而被指疑中風。松哥好友米雪近來在微博分享與好友飲茶的照片，疑似中風的劉松仁也在其中，米雪日前在出席公開活動時，便親自為好友報平安。

【早日康復】70歲劉松仁撐拐杖行路　被指右手失活動能力疑中風

出席飯局非常精神

米雪日前在微博分享照片，並配文：「相約多時昔日戰友 ~ 現今大監制，大導李惠民、鄧衍成、查傳誼與劉松仁Damian老友相見！有説不完的話題，滔滔不絕！時光立刻倒回《萍蹤俠影錄》，《武俠帝女花》⋯⋯立刻變成大小孩！」

照片中的劉松仁十分精神。（取自米雪微博）

帖文一出，不少網民留言很高興看到「螢幕情侶」劉松仁和米雪，對於歲劉松的狀況非常關心。

好友米雪現身解畫

米雪早前現身活動時，亦親自為劉松仁的健康狀況解畫：「（劉松仁）非常精神，之前病了、跌倒，現在已經愈來愈好。他很聽醫生的說話，醫生有吩咐不要行太快，他就不會走太快，我就是不聽話，我跑步也經常跌倒，醫生要我休息兩個月，但我第三日就會去跑步。」

米雪現身說法。（電視截圖）

她續指：「所以松哥fans不用擔心，他很好。我一有空便會約松哥飲茶，食晚飯，身邊的老友記都很疼他，搶著和他吃飯，所以不用擔心。」

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身體欠佳仍堅持執導音樂劇

身兼策劃、導演及創作的劉松仁為籌備音樂劇《利瑪竇》停工兩年，有傳劉松仁出現強烈手震及口齒不清的情況，但松哥也不考慮將其執導的音樂劇延期舉行，且從綵排到演出都全程跟足。

劉松仁和米雪曾在劇集《武俠帝女花》合作。（網上圖片）

當時有媒體問及劉松仁的健康狀況時，他以笑回應指自己受傷，並希望正處於康復的階段。現在有好友米雪認證，加上劉松仁非常聽從醫生吩咐，康復進度良好。

現時70歲的劉松仁，自去年4月，於完成《利瑪竇》Part 1完成12場公演後，便傳身體狀況逐漸變差，除強烈手震及口齒不清的情況外，他也出現暴瘦及頭髮稀疏的問題，令身邊人感到擔心。

松哥一直用心做好自己的創作。（取自微博）

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幸好樂觀的松哥表示有信心可以康復，只是過程較長，且有指他最近跟到內地一位高人練習氣功，每次的療程費用更高達五位數字。

松哥透過經理人回應媒體：「不是中風，應該是排練之前跌親而已。而且正在康復中。他每場都有來看！精神不錯啊。」
希望松哥保重身體，可多跟影迷見面。

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撰文 : TOPickick柴犬出動

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