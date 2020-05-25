【喪母之痛】23年前喪母成一生之痛　威廉王子當上3孩之父悲傷倍添

▲ 威廉王子在BBC節目中憶述喪母之痛。

所謂「養兒方知父母恩」，當自己養育子女，才體會出當年父母養育自己的艱辛。英國王室威廉王子和哈利王子，在母親戴安娜王妃車禍逝世後，一直未能忘記喪母之痛。威廉王子近日接受電視台訪問時表示，成為人父是一生中最艱難的時刻，但亦令他回想起15歲喪母時的痛苦心情。

威廉王子近日接受英國廣播公司（BBC）訪問，拍攝有關心理健康的紀錄片，與前職業足球員Marvin Sordell進行有關男性心理健康和足球項目的討論，節目將於英國時間周四（28日）晚播出。

▲ 威廉王子談及喪母之痛，呼籲民眾關注精神健康。（BBC影片截圖）

3孩父憶亡母

作為3孩之父，每次生下孩子，都會挑起他的喪母之痛，慶幸有妻子凱特王妃互相扶持渡過心理難關。

生孩子是改變人生最大的時刻，是一生中最令人驚嘆的時間，但也是最可怕的時刻。

戴安娜王妃在1997年巴黎一場車禍中喪生，至今已經23年，威廉王子坦言，少年喪母的經歷在其腦海中盤旋多年，有時悲傷會突然湧現，情緒一次又一次飛躍，有時會覺得非常不知所措。

▲ 每次凱特生子出院，威廉都陪伴在旁。（法新社）

喪母造成精神創傷

威廉王子在過往的訪問中亦提及，喪母對他造成精神創傷，「沒有其他傷痛可以比擬的痛苦」，而他擔任救護直升機師時亦因經常要面對生死，亦出現負面和抑鬱情緒。花了近20年才走出陰霾，能夠心無芥蒂、更坦誠地去談她，也能回憶更多關於她的事，在大眾面前談論她。

我很希望她能認識凱特，看到我的孩子成長。每當想起她永無法做到，我感到很悲傷。

英國王室成員一直推廣名為「HeadsTogether」的心理健康宣導活動，威廉和弟弟哈利均多次提及戴妃之死對兄弟二人的影響。

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責任編輯：王明芳