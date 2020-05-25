【的士鬧劇】2孩港媽搭的士不戴口罩狂噴口水　好心司機提醒反被鬧最終一句撃退

▲ 有的士司機分享遇上港媽搭的士，全程不戴口罩傾偈。他好言相勸，反遭對方指責，最後他以一句說話擊退港媽。

本港新冠肺炎疫情雖然稍為緩和，但市民外出亦不能鬆懈，需長期戴上口罩防疫。不過，有的士司機分享遇上港媽搭的士，全程不戴口罩傾偈。他好言相勸，反遭對方指責，最後他以一句說話擊退港媽。

該名的士司機上周五（22日）於Facebook公開群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖文，開首寫道「司機溫馨提示乘客戴番口罩是原罪？」他指有年輕媽媽帶著兩名孩子及外傭上車，可是媽媽上車後卻脫下口罩，並滔滔不絕說話。

的士司機客氣地提示對方「唔該戴番個口罩」，可是此言一出，隨即引來該名港媽「單打」。

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為找贖問題不快

由於當日不少乘客付100元紙幣找贖車費，的士司機預備好500元至600元的20元紙幣已經耗盡，怎料港媽同樣以100元紙幣付車資，他問港媽「有冇散紙？又或者比八達通」。

對方回應「司機唔係要有一百蚊找贖嘅咩？」他客氣地向對方說明苦衷，並表示只能找回「大餅」，對方才取出三張20元紙幣。的士司機找回5.4元給港媽，可是她卻不肯落車，責罵他剛才說她不戴口罩。

又話佢唔戴罩關我乜事？（依家你坐我車喎？）話要去投訴我係黑的喎！咁我咪打埋收條比佢去投訴囉！（費事你唔記得我車牌）

港媽依然不斷指責他，還叫他「收聲」。的士司機最後只好回應港媽一句︰

言教不如身教。

網民︰的士司機EQ高

有網民大讚這名的士司機「好EQ」，做法妥當。另有其他同行訴苦表示，現時每日有兩、三轉乘客不戴口罩，危及他們的健康。

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責任編輯︰駱秀玲