【移居歐洲】港爸媽工作移民挪威生仔享1年產假　住滿3年可永居7年申請入籍

▲ 有香港夫婦以工作移民到挪威落地生根。

近年港人查詢移民大增，歐洲除了英國和歐盟國家之外，可以考慮今年快樂指數高踞第5位的挪威。一對港人夫婦在挪威以工作移民，已居住當地逾5年，並落地生根結婚買樓生BB。兩人已擁有永久居留權，並住夠7年正申請入籍，生活前景美好。

ViuTV去年走訪挪威了解該對港人夫婦的生活，太太阿淳移居5年，在國家美術館任職文物復修；丈夫阿橋移居6年半，從事地質工作，兩人結婚4年多。訪問當日，阿淳正懷孕中，兒子於去年10月出世。

▲ 阿淳和丈夫阿橋在當地工作逾5年，結婚4年多。（影片截圖）

彈性上班每日返7.5小時

兩人以工作移民到挪威生活，申請者需完成高等教育或持有工作相關資格證明，工作需要全職性質或至少相等於8成全職的職位，工資不可低於正常水平；住滿3年可申請永居，10年內住滿7年即可申請入籍。

▲ 阿淳在國家美術館任職文物復修。（影片截圖）

阿淳的工作沒有明文規定上下班時間，每星期做夠37.5小時便可，平均一日只返7.5小時。由於美術館要搬新館，阿淳天天埋首在儲庫整理館藏。

▲ 挪威工作移民要求。（影片截圖）

460萬購入1,500呎3層獨立屋

房屋方面，阿淳解釋首都奧斯陸的樓價上升了不少，故兩人選擇居於奧斯陸近郊，以約460萬購入一間總共1,500呎的3層獨立屋，地下和樓上有3房1廳、1個開房式廚房、書房和地庫洗衣房，並打造了一間BB房迎接兩人的小生命。

▲ 阿淳解釋在奧斯陸的樓價近年上升不少。（影片截圖）

父母可「共享產假」最長59周

當時即將臨盆的阿淳，指出挪威不論爸媽都有侍產假，翻查資料，挪威於1993年，已成為歐洲首個推行男士侍產假的國家，父母可「共享產假」，由政府支付薪金，父母可選擇分享49星期（100%支薪）或59星期（80%支薪）的假期，即父母可以放1年大假陪伴孩子。

▲ BB有獨立嬰兒房。（影片截圖）

小學沒有評分只有評語

教育方面亦沒有壓力，挪威的幼稚園著重出外活動，從活動中學習照顧自己，打理自己的生活，好像大家會打開餐盒一起吃三文治、食柑一起學去皮。與香港最大不同的是，小學沒有評分，只有評語，真正求學不是求分數。

最重要是小朋友可以選擇，自主權比較大一點。

兩人的移民之路並非刻意計劃，亦無指定地點，沒有華人的落葉歸根概念，只不過是去某個地方讀書、工作，順理成章就移居到工作的地點。

沒有一個地方是烏托邦，沒有一個地方是完美，最重要是找到一個適合自己的地方居住。

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責任編輯︰林綺玲