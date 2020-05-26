【限聚令】林鄭月娥：卡拉OK、派對房間及夜店等四類處所星期五可重開　機場6月1日恢復轉機服務

▲ 林鄭月娥公布兩項放寬防疫措施。

本港疫情放緩，行政長官林鄭月娥今日（26日）出席行政會議前公布，本港過去一個月20日零確診，對於疫情最新評估，進入張弛有道的政策，即是比較放鬆的態度。不過至於力度如何，她指出需要再作評估，需要視乎公共衞生，而明天復課，她希望見到一切順利。

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林鄭月娥同時公布兩項放寬措施，包括四類高風險場所包括卡拉OK、夜店、夜總會及派對房間的關閉令將於5月28日屆滿，食衞局稍後發出指令可於5月29日重新營業，而機場會適度恢復部分服務，將於6月1日恢復轉機服務。

政府在5月19日公布調整部分防控疫情措施：

-4類處所，包括浴室、派對房間、夜店/夜總會和卡拉OK，繼續關閉7日至5月28日

-餐飲處所及其他表列處所的營業規例延長14日至6月4日，但微調部分行業的規定，包括健身中心及公眾娛樂場所如遊戲機中心等有關人數和社交距離的規定

－禁止羣組聚集規例亦延長14日至6月4日，但豁免宗教場所聚會，相關活動須遵從一些規定，如不准飲食、參與人數不可超過處所可容納人數的一半

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記者：伍瑋瑋