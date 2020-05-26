【限聚令】卡拉OK夜店重開　何栢良：須加強業內人士健康監察及留下顧客聯絡以便追蹤

▲ 何栢良指本港重開卡拉OK等高危場所，要嚴防出現南韓的群組爆發情況。（資料圖片）

本港疫情放緩，行政長官林鄭月娥今日（26日）出席行政會議前公布兩項放寬措施，包括四類高風險場所包括卡拉OK、夜店、夜總會及派對房間的關閉令將於5月28日屆滿，食衞局稍後發出指令可於5月29日重新營業，而機場會適度恢復部分服務，將於6月1日恢復轉機服務，究竟對本港的社區感染風險是否會增加呢？港大感染及傳染病中心總監何栢良接受TOPick訪問時指出當局要研究更有效的追蹤機制，以防出現群組感染後一發不可收拾。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良接受TOPick訪問時指出，政府將四類處理重開是意料之內，現時香港疫情穩定，即使早前的本地確診個案梨木樹群組也沒有進一步擴散，不過重開處所也會增加社區感染風險，如何加強防控措施如何是一個關鍵。

他以澳門作為例子，澳門當局在兩個月前重開卡拉OK場所，不過唱K要戴口罩，同時要出示健康碼，以篩走高危人士並防止需要接受檢疫人士「逃走外出」，何栢良指本港未有相關的防疫措施，有機會「走漏眼」。

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至於萬一出現確診的個案又如何追蹤，何栢良指例如南韓夜店群組涉及九間酒吧共237宗確診個案，更出現五代傳播，認為當局要設立更嚴謹的追蹤機制：

如果職員有病徵，是否可以立即進行化驗，是否與業界已溝通及篩查？需要加強業界人士的健康監察。

他又指蘭桂坊的酒吧群組爆發，由於沒有嚴格追蹤工作，甚至乎追蹤不到，令感染人數也增加，他表示南韓在4月22日重開酒店，所有去娛樂場所都要留下電話，以便當局跟進，認為重開處所後需要考慮全盤的應對方法。

何栢良亦提到，澳門及內地朝向連續28日零感染的方向，但香港有官員認為是「不切實際」，由於經常與內地澳門兩岸三地協調防控，反問為何香港做不到呢？認為當局不要只將香港的防控措施與外國比較，認為需要參考「零確診」地區的嚴格做法。

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記者：伍瑋瑋