【超市大搜查】殺蟲水滅蟲大比拼　專家拆解各款殺蟲水成份效用【內附預防曱甴貼士】

▲ TOPick近日搜羅了市面上4款常見的殺蟲水，透過比較它們的成份，對比上述殺蟲水滅蟲的效能。

隨着嚴夏及雨季又至，不少蛇蟲鼠蟻亦開始蠢蠢欲動，不少人都憂慮家居中會因此出現曱甴、螞蟻等害蟲。TOPick近日搜羅了市面上4款常見的殺蟲水，透過比較它們的成份，對比上述殺蟲水滅蟲的效能。

BioKill稱可滅殺十多種昆蟲

殺牠死速效滅蟲噴霧 拜高滅蟲噴霧 雷達全效威力滅蟲噴霧 BioKill保而剋全效滅蟲噴霧 針對對象 曱甴、飛蟲、蒼蠅、蚊子 曱甴、衣魚、螞蟻、蟋蟀、蜘蛛 曱甴、螞蟻 曱甴、蚊、蒼蠅、螞蟻、蚤、書蟲、蜱、象鼻蟲、飛蛾、蟎、甲蟲、衣魚、蜜蜂、黃蜂等

成份 苯氰菊酯 氯氰菊酯、炔咪菊酯 氯氰菊酯、炔咪菊酯 氯菊酯 味道 清新香味、檸檬清香 無標明 清新花香、無臭無香味、天然尤加利香味 無臭無味 容量 450ml 500ml 500ml 500ml 售價 約$46.9 約$49.9 約$49.9 約$49.9

從上述表格可見，Biokill全效滅蟲劑標榜能針對所有常見害蟲，包括曱甴、蒼蠅、蚊子、蚤、書蟲、螞蟻、蜱、象鼻蟲、飛蛾、蟎、甲蟲、衣魚、蜜蜂、黃蜂等12種。相較其他殺蟲水而言，它可解決的種類是最多的。至於雷達快速滅蟲噴霧，瓶身上寫明針對曱甴、螞蟻，是4種殺蟲水中最少的。

不過，香港蟲害管理學會主席陳澤森接受TOPick查詢時就表示，Biokill的殺蟲水成份為氯菊酯，相對於其他3款殺蟲水中的苯氰菊酯、氯氰菊酯及炔咪菊酯等殺蟲成份，Biokill的毒性其實相對較低，但仍具備殺蟲的效果，至於苯氰菊酯、氯氰菊酯及炔咪菊酯本身三隻的殺蟲效果則分別不大，均為常見的殺蟲水成份。至於殺蟲水所標榜的不同氣味，則與殺蟲效果無關。

陳澤森強調，現在市面上的殺蟲水基本上均確實具備滅蟲的效果，彼此差異其實不大，而且相對專業用的殺蟲水而言，這些家居用的殺蟲水本身亦已具有「Ready to use」、「Quick knockdown」的性質，只是毒性及殘留性相對較低而已，一般只要在空氣流通的地方使用，亦已足夠安全。

預防曱甴措施亦屬必須

而除了依靠殺蟲水外，面對家居可能會出現的曱甴，陳澤森強調做好預防措施其實會更為治本。他建議家中應定期以番槻水或1:99比例的漂白水抹地，已足夠杜絕曱甴出現的可能性，因為曱甴本身是透過位於腹部的呼吸孔去吸入新鮮空氣，番槻水的表面活性劑會溶解掉曱甴身上油脂，並滲入曱甴的呼吸孔，最終可令曱甴窒息而死。

此外，亦可在在門縫等曱甴有機會出入的地方貼上條黏及門縫刷毛，U型喉要確保注有水份，阻截曱甴入屋的機會。同時要蓋好屋內的食物，或以密封容器載好，因香味會吸引曱甴接近，經常保持家居(尤其廚房)乾爽清潔。

另外，TOPick早前亦曾報道，要預防曱甴，可以在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止牠們越過爬入；亦可在排水孔裝上網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大型曱甴入屋。

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責任編輯:吳梓楓